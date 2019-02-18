香港迪士尼樂園業績改善　日韓客源成動力　因為兩個獨家賣點…

香港迪士尼樂園今（18日）公布2018財政年度業績，全年錄得60億元收入創新高，雖然已連續四年錄得虧損，但凈虧損大幅收窄逾八成至5,400萬元，而整體入場人數則增加8%至670萬人次，連續第二年創新高。 樂園業績改善的其中一個原因，是日本客量大增44%。雖然在部分香港人眼中，香港迪士尼樂園「真細小」吸引力有限，有機會也會選擇去東京迪士尼，但日本客卻捨近求遠來香港迪士尼，原來有賴於卡通人物Duffy（達菲熊）與好友系列的「吸客力」。而全球首個漫威（Marvel）主題遊樂設施，則深受韓國遊客追捧，入場人次亦大幅增長34%。

樂園新任行政總裁楊善妮指，擴建計劃中，城堡範圍的新「魔法化妝廳」將於2019年夏季開幕。（龔嘉盛攝）

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香港迪士尼最大客源為香港人

香港迪士尼樂園2018年度的整體入場人數達670萬人次，比2017年度的 620萬人次升8%，而客源仍以本地客為主，佔整體40%；內地佔34%；國際市場則佔26%。根據資料顯示，樂園自2010年起，入場人次比例以內地客為主，曾佔逾4成，至2014年度更升近一半。不過，翌年內地客比例有所回落，本港客佔整體比例上升至39%，至今仍是樂園主要客源。

雖然本港的旅遊業主要客源增長來自內地，不過香港迪士尼樂園增長最多的客源，卻不是內地客。儘管樂園在去年內地遊客人數按年升9%，廣東省遊客則有16%增長，但不及日本、南韓及菲律賓遊客增幅大。

日韓客增幅超內地客 Duffy、Marvel獨家元素致勝

對於這個有趣的現象，樂園新任行政總裁楊善妮指，近年香港迪士尼樂園主力推廣的Duffy與好友系列商品，深受日本遊客喜愛，其中去年新加入的Cookie角色，更是香港樂園獨家專有，故日本客按年升44%；而南韓客較多是漫威（Marvel）粉絲，連同加強當地宣傳漫威主題遊樂設施，亦令其遊客數增加34%。至於菲律賓客入場人次則按年升12%。

↓ 香港迪士尼將有多項新設施 ↓

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辦演唱會為業務添新動力 盼吸引MICE客

她又表示，樂園連續第9年錄得人均消費增長，上升6%。酒店入住率增加6%，達到75%，而房間入住晚數增長亦按年上升44%。對於海洋公園萬豪酒店今年開業會否影響其酒店情況，她認為迪士尼酒店具獨特性，相信不會帶來影響。

去年台灣樂團五月天於樂園舉行露天演唱會，楊善妮指，一連六場演唱會吸引合共12萬人參與，帶動酒店入住率及樂園入場人次。而英國人氣音樂才子Ed Sheeran將於4月在樂園舉行演唱會，她表示，度假區大力發展演唱會及會議市場，相信可吸引更多年輕客群及會議展覽及獎勵旅遊（MICE）旅客。