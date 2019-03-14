日14歲中學男生與「小女友」性交並私奔　警揭對方竟已28歲

說謊都不要太偏離事實吧！日本神戶市兵庫縣一名14歲中學生，早前在網上認識了一名「13歲少女」，兩人相約到賓館。少年在今年1月留下紙條打算離家出走，與女友私奔。想不到警方找到兩人時，竟發現這個小女友是一名28歲的女子，讓警員和男生都非常錯愕。

28歲的女子和14歲男生在網上認識，兩人曾發生性行為。（getty圖片）

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根據《神戶新聞》報道，該名28歲的女子是大分市一間公司的辦公室職員，去年8月，她在網上認識了一名就讀初中三年級的14歲男生，女子在明知對方未成年的情況下，去一間賓館發生性行為。直到今年1月份，男生突然留下一張「我想跟她在一起」的紙條後離家出走，與女友私奔，家人馬上通知警方尋人。

兵庫縣警方接報後，找到兩人，並以違反青少年保護條例拘捕女子。（網上圖片）

兵庫縣警方接報後，在周二（12日）找到兩人，並以違反青少年保護條例拘捕女子。男生還一直被蒙在鼓裏，不知道女子的真實年齡女友，以為「她比我小1歲」。換言之，女方謊稱自己只是13歲，比實際年齡28歲少了15歲之多。