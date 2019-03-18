【痛到嘔】挖耳遺棉花棒頭5年　細菌感染致腦膜炎　英漢險賠命

5年前，英國考文垂（Coventry）一名男子用棉花棒挖耳，棒端部份棉花卻意外遺留在耳道內，日前他突然昏倒被送入醫院，被診斷出患腦膜炎，醫生估計，一切都是那些棉花作怪，因堵塞耳道引致細菌感染，繼而蔓延至頭骨及腦膜，幾乎奪命。

聽力下降 記憶力大跌

31歲男事主當日突然癲癇發作及昏倒，隨即被送進急症室，電腦掃描顯示他的頭骨底部、左耳道旁有兩個膿腫。醫生推斷是源於病人左耳嚴重細菌感染，炎症一路蔓延至耳道旁邊的骨頭及腦膜。

事主表示，5年前開始覺得耳痛，而且聽力下降，曾因左耳嚴重發炎求醫2次，在昏倒前10天左耳劇痛及流出分泌物，左側更是頭痛欲裂，痛到嘔吐；同時記憶力衰退，總是記不起他人的名字。

醫生替他進行手術移除發炎組織時，發現一塊棉花棒頭的棉花，周圍全是耳垢，堵塞了耳道，相信已有數年「歷史」。

用棉花棒清理耳朵小心會引致耳朵發炎。（Getty）

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確診患壞死性外耳道炎

病人最後被診斷為患上壞死性外耳道炎（necrotising otitis externa），在醫院住了一周，以及服用抗生素兩個月。

病例報告3月6日在《英國醫學雜誌病例報告》期刊發表，參與治療的醫生查爾頓（Alexander Charlton）稱，完成抗生素療程後，病人已無大礙，神經系統沒有受損，耳朵沒再出現問題，「更重要的是，病人以後都不會用棉花棒挖耳」。他又提醒公眾，用棉花棒清理耳朵容易引致發炎、耳膜破損和耳垢阻塞。

有耳鼻喉科醫生指出，耳垢有保護耳道皮膚之用，一般會隨皮膚新陳代謝排出，不建議使用棉花棒或耳挖棒等工具清理；若感到耳道痕癢，可嘗試輕輕以手按摩耳骨，避免以工具損害耳道皮膚。

（綜合報道）