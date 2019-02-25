【慎入】無奇不有　丹麥59歲男鼻塞2年　做手術先知入面有隻牙！

鼻塞成因不一，但怎猜也總沒想過或與鼻腔中生牙有關吧！丹麥59歲男子鼻塞超過2年，連嗅覺亦因此減退，曾嘗試自行用鼻腔噴霧劑亦未能解決問題，遂向專科醫生求診。醫生檢查後，發現其鼻腔內有腫塊，於是提議切除，沒料做手術時驚見原來該腫塊內藏一隻牙，屬於罕見的鼻內牙（Intranasal teeth）病例。

丹麥有位59歲的男子已鼻塞超過2年，連嗅覺亦因此減退，最終發現是因鼻內生牙。（英國醫學期刊圖片）

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英國醫學期刊近日發表最新報告《BMJ Case Reports》，當中提及鼻內牙（Intranasal teeth）病例。專家指出由1959年至2008年期間，僅有23宗相同病例。報告解釋如果病人同時有鼻塞、嗅覺減退及流出異常鼻液，有可能因為鼻內牙所致。

該59歲丹麥男子患有鼻塞已2年，嗅覺亦因此減退，左鼻腔有時更有奶白色的液體流出。他曾嘗試自行用鼻腔噴霧劑解決鼻塞問題，但未能成功，一個月後到奧胡斯（Aarhus）醫院大學找耳鼻喉科醫生求診。

醫生們為他做檢查及進行掃瞄，發現其鼻子向一邊歪，而且鼻腔內更有一腫塊，因懷疑是腫瘤，於是向男子提議做手術切除。

手術過程中，醫生發現原來腫塊是因鼻內牙所致，男子曾稱以前因顎骨及鼻骨碎裂而要做重建手術，醫生未知鼻內牙是否與此有關。報告內又指，其實如果病人面部曾受創傷、骨裂、及感染等令牙齒移位，都有機會導致鼻內牙。

該男子手術後用鹽水沖洗鼻腔及服用抗生素10天後，於1個月內痊癒。

（英國每日郵報）