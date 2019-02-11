【挖耳】中年女耳垢一吋厚致耳膜破損！醫生剖析四大潔耳方法俱錯

相信不少人均有自行清理耳垢的習慣，不過隨時弄巧反拙，令耳垢越積越多，嚴重者更可導致耳膜破損！ 屯門醫院耳鼻喉科專科護士分享經驗，稱曾有求醫病人因慣常以棉花棒清潔耳道，令耳垢愈塞愈入，更形成近一吋厚的耳垢，導致耳膜破損。亦有年輕病人因過度清潔耳道，最終令耳道發霉。 有耳鼻喉科醫生更稱，耳垢有保護耳道皮膚之用，一般會隨皮膚新陳代謝排出，不建議使用棉花棒或耳挖棒等工具清理；若市民感到耳道痕癢，可嘗試輕輕以手按摩耳骨，避免以工具損害耳道皮膚。

屯門醫院耳鼻喉科副顧問醫生黃霆嘉（圖左）稱，耳垢為耳道皮屑及毛囊分泌物的混合物。（盧翊銘攝）

耳垢實為耳道皮屑及毛囊分泌物的混合物，有抑制細菌生長及保護耳道皮膚的作用。由於耳垢於遇水後會漲大，或導致聽力短暫受阻，故部分人慣以棉花棒等工具清理。

醫院設有專業儀器為病人清理耳垢。（盧翊銘攝）

耳垢厚度等同成人外耳道長度

屯門醫院耳鼻喉科專科護士吳麗玲分享經歷，以往曾有年約40歲的中年女士，因聽力下降求醫。經由護士檢查後，發現其外耳道充塞著近一吋長的乾硬耳垢，幾乎等同成人外耳道的一般長度。

約40歲的中年女士，外耳道充塞著近一吋長的乾硬耳垢。（受訪者提供） 加上這位女士有自行以棉花棒清理耳道的習慣，結果將耳垢愈推愈入，導致耳膜出現破損。該名病人其後經護士以橄欖油軟化耳垢後，再於一星期後成功替其清理，而耳膜亦於約四星期後逐漸康復。

病人的耳道內被一塊厚度約0.5毫米的耳垢硬片覆蓋。（受訪者提供） 不當使用耳藥水或致發炎 護士診所曾處理一名約20歲的男士個案，其耳道出現阻塞問題長達8年，由於時常出現耳道痕癢的情況，故平日會自行以棉花棒清理，並經常到內地及私家診所清洗耳垢。經轉介後到護士診所求醫，檢查後發現其雙耳的外耳道發霉及滿布耳垢。經護士以「吸耳」的方式清理、三個月後再覆診時，不僅發現其外耳道再次發霉，甚至被一塊厚度約0.5毫米的耳垢硬片覆蓋。

屯門醫院耳鼻喉科副顧問醫生黃霆嘉解釋，該名病人清理耳垢的方式不當，加上過度清潔令耳道長期積水，導致耳垢積聚及耳道發霉，「耳道應該保持乾爽。」她續稱，一般病人若長期使用含抗生素成份的耳藥水，亦會出現類似情況。

黃霆嘉稱正常情況下耳垢會隨著皮膚的新陳代謝，或於說話及吞嚥時排出耳道外。（盧翊銘攝）

黃霆嘉續稱，正常情況下耳垢會隨著皮膚的新陳代謝，或於說話及吞嚥時排出耳道外，無須刻意清潔耳道。如必須自行清潔，可使用耳垢軟化劑或潔耳液，不過須依照指定的分量及方法使用。而部份人的耳垢特別多、外耳道較狹窄或新陳代謝較慢，令耳垢容易累積，甚至阻塞外耳道，導致傳導性失聰，「聽嘢好似隔咗層膜。」他們一般會出現持續性耳塞、耳痛及聽力下降等徵狀。她提醒市民於清理耳垢時，須留意以下幾點：

1. 使用清潔耳道工具隨時適得其反

大部份清潔工具，如棉花棒、耳挖棒、電動清耳機及螺旋掏耳器等，均有機會令耳垢愈推愈入，導致耳道阻塞、耳膜破損等。加上耳道皮膚幼嫩，容易造成損傷，嚴重者甚至會發炎。

2. 耳燭無助清理耳垢，或會導致燙傷

近年興起通耳療法「耳燭」，將吸管狀的棉紙卷垂直插進耳道內，而另一端則以火燒，聲稱可吸出耳垢，甚至有清出耳蟲、治療頭痛等功效。不過黃醫生則反駁，耳燭不僅不能吸出耳垢，更有可能令耳道被熱氣燙傷，甚至令耳膜穿孔。

「耳燭」將吸管狀的棉紙卷垂直插進耳道內，另一端則以火燃燒。（網上圖片）

3. 若耳道痕癢，可嘗試以手指按壓耳骨

不少人因耳道感痕癢，誤以為須使用棉花棒等工具清潔。黃醫生解釋，痕癢或因耳道皮膚乾燥，屬正常現象。若感痕癢難耐，可嘗試以手指輕輕按壓耳骨的位置，有助紓緩不適感。一但情況越趨嚴重，甚至出現耳道流水，或涉及發炎症狀，建議尋求醫生治療。

4. 油耳或乾耳均會容易累積耳垢

黃醫生解釋，油耳的分泌物較多，令人經常會感到耳道不適，繼而使用棉花棒等工具去清理，變相令耳道容易累積耳垢。她續稱，事實上乾耳同樣會出現耳道阻塞的問題，因其耳道缺乏分泌物，容易令耳垢變乾硬，繼而阻塞耳道。

現時若因耳道出問題前往屯門醫院求醫，將先轉介到護士診所。經護士檢查後，若證實成因涉及耳垢，則會先由護士清理；一但涉及嚴重情況，如耳膜破損，則會轉介到專科醫生治療。現時醫護人員一般以耳油、以專業儀器清洗耳道，或吸走耳垢。護士診所於2011年成立，由初時每年處理約300宗個案，至現時每年已有1,600人次求醫，病人年齡由數個月大的嬰兒，到逾百歲的長者不等。