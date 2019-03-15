大懵台男褲藏巨款誤放洗衣機　阿媽室外曬銀紙唔怕有賊？

在洗衣服的時候，很多人常常忘記把口袋內的零錢或鈔票拿出來，導致最後不是鈔票整個濕答答就是直接被洗衣機毀容，不過近日有位台灣網友在「爆廢公社公開版」分享，自己不小心將公司領的工程款放在口袋就直接下水洗了，沒想到自家娘親看到好心幫他晾乾，但她選擇的地點讓原PO差點冒大汗啊……

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這是……晾在門口嗎？現在社會險惡，原PO媽媽竟然想也不想就直接大剌剌將那麼多張新台幣晾在戶外，是都不怕被搶嗎？

網友怎麼說？

「娘親心臟很大顆」、「真有膽，你阿娘」、「這心臟很強，這樣晾」、「都不怕人家摸走幾張」、「你阿母真的很放心哩」……

人家洗（黑）錢是暗地裡偷偷來，他們則是真的讓洗衣機洗了一次錢，還光明正大放在外面曬乾，讓許多網友哭笑不得。「你這是名符其實的洗錢………」「洗錢洗的光明正大」「這堆錢沒被偷走還真神奇……這就是所謂的洗錢……」「這是傳說中的洗錢嗎」……

大家集體搶報名啦！「其實我真的比較想知道曬衣服的地方在哪裡」「好想幫你晾衣服」「版主家在哪？小女子可以幫你洗＋曬衣服」「下次領工程款通知一下，幫你洗」

原PO後來提到，因為家裡住在山上，鄰居比較少，所以媽媽才敢光天化日之下公然曬錢。不過這種曬錢方法在其他地方可能到最後會一張都不剩……建議大家還是別輕易嘗試啊！

原PO媽媽曬銀紙的地點竟是……（點圖放大）↓↓↓

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】