最新#TriangleDanceChallenge　三角舞挑戰考默契　點跳先唔撞？

忘記危險的「Kiki Challenge」吧！網上有關跳舞的挑戰從來沒有停過，而最新興起的「三角舞挑戰」（Triangle Dance Challenge）更可以和合拍的朋友一起挑戰，3人互相搭膊頭圍成小圈，輪流向三角的中心「彈出彈入」。舞蹈說難不難，但亦非簡單，少一點默契都會誤踩朋友，撞成一團。

三角舞挑戰最早似乎是由TikTok用戶Matthew Jones於2月發布。（Matthew Jones TikTok片段）

+ 7 + 6 + 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

三角舞挑戰最早似乎是由抖音（TikTok）用戶Matthew Jones於2月發布，片段至今已獲近95萬人讚好，由於當時使用的背景音樂為美國女歌手Kelis的《Milkshake》，故挑戰最早是被稱為「Milkshake Challenge」（奶昔挑戰）。隨着愈來愈人挑戰，「Milkshake Challenge」漸漸被改稱為「Triangle Dance Challenge」（三角舞挑戰）或「Triangle Challenge」（三角舞挑戰），外國更有中小學將三角舞挑戰加入體育課，似乎有效促進同學間的感情。

不過如何跳才不會撞成一團？三角舞挑戰需要3個人合作完成。首先3人圍成一個三角型，互搭膊頭，其中一人要向3角的中心跳去，同伴則同時向該中間的人的兩旁跳，然後3人一同跳回到最初的三角陣式，再換另一個人向中心跳去，動作可一直延續跳到「斷氣為止」，或有人意外相撞。

外國更有中小學將三角舞挑戰加入體育課，似乎有效促進同學間的感情。（cpssport Twitter片段）

聽起來非常複雜，其實最簡單的解決方法，則是各人依次序向「右、中、左、右、中、左」地跳，但開始前3人要商議好，起跳的方向要各自錯開，即當甲方的次序是「右、中、左、右、中、左」，乙方就是「中、左、右、中、左、右」、丙方就是「左、右、中、左、右、中」，3個人就會有規律地完成挑戰。

這挑戰基本上適合任何年齡的人挑戰，而且佔用的地方不算多，但極為考驗3人的默契及協調，如果要跳出完美的三角舞，有網民認為最好是找身高相近的朋友、配合節拍穩定而又強的音樂一起跳，大家不妨有空就找片空地挑戰吧。

（綜合）