細路女快餐店食早餐尿急　母取私家痰罐當廁所　網民鬧爆無晒胃口

隨地解決大小二便的行為神憎鬼厭，用「私家痰罐」你們又可以接受嗎？網民近日在快餐店享用早餐時，斜對面座位一位小女孩向媽媽嚷着說要上廁所。其後，樓主驚見該媽媽即取出一私家「痰罐」當作馬桶使用，女兒即使坐在「馬桶」上半小時，但亦無人理會。網民後來發現女孩再一次就地解決，即於fb發布相片怒斥行為過分：「無晒胃口啊，阿姐！」

樓主驚見該媽媽取出一私家「痰罐」當作馬桶讓女兒使用。（fb群組「Tai Po大埔」圖片）

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該女網民於今早時分（15日）在一快餐店享用早餐，其間有一對母女坐在斜對面的座位，女兒一度向母親嚷着要說去洗手間，但母親不但沒有帶女兒去廁所，反而取出私家「痰罐」當作馬桶使用。

樓主稱，當時女兒曾哭起來，露出不太願意的神情，但母親依然逼她使用「痰罐」解決，令樓主無奈表示：「呢啲阿媽真係……」後來該女兒坐在痰罐上接近半小時，但完全無人理會。母親遂用一透明膠袋裝起排泄物，並放在地上，樓主坦言：「我真係無胃口食嘢。」

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她續指，女兒事後又再次要「方便」，但並非用痰罐，而是就地解決，但母親並無加以阻止。目擊全程的樓主最終忍無可忍，把相片放上fb群組「Tai Po大埔」，更怒斥母親為何可縱容如此噁心的行為，「呢個真係仆X過喺街到便溺，有冇諗過食緊嘢嘅人感受」。

樓主解釋，當時有通知店鋪經理處理事件，而經理亦有上前向母親作出勸喻，表示要「執返好」。樓主續指會在稍後時間作出正式投訴。不少網民嘲諷母親的自私行為，「好影響人喎」、「 乜嘢都唔帶，淨係帶痰罐，有進步」、「點解佢哋可以咁直腸直肚」、「同胞日常奇異百態」、「真係不知所謂」。

據了解，兒童專用痰罐於內地較為常見，而「淘寶」購物網亦有出售，款式與相中所見的幾乎一樣，價錢方面約9.9至16.9人民幣不等（約12至19港元）。

（fb群組「Tai Po大埔」）