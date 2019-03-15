柴灣街坊「野生捕獲」許志安大讚非常nice　網民：有冇叫佢杜生？

在街上碰到明星，可能令人開心一整日。近日有柴灣街坊在該區著名的燒臘餐廳遇到歌手許志安，還大讚對方十分有善，「街坊要求合照來者不拒」。帖子引來不少網民紛紛讚好，除了驚喜之外，有人重提許志安被誤認是杜德偉的事，笑稱「有冇叫佢杜生呀」。

有網民貼出相片，表示在一間茶餐廳遇上許志安，「街坊要求合照來者不拒。非常nice！」（「柴灣人柴灣事」fb圖片）

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有網民在「柴灣人柴灣事」貼出相片，表示在一間茶餐廳遇上許志安，「街坊要求合照來者不拒。非常nice！」相中可見，安仔坐在餐廳的外面，戴鴨咀帽、穿牛仔褸，面向鏡頭露出微笑，看來心情輕鬆。

藝人被認錯的經典例子，是許志安被誤認是杜德偉。（網上圖片）

照片引來逾1300個網民讚好，不少網民表示驚喜，「竟然喺柴灣」、「安仔好貼地」。有網民更重提許志安被誤認是杜德偉的事，幾年前有網民貼圖指，「喺球場見到杜德偉先生，不過條友好寸，叫佢杜生都唔采（睬）人」，但其實相片中的是許志安，而非杜德偉，所以今次「野生捕獲」許志安，網民都紛紛留言「杜德偉黎㗎！」、「杜生又嚟柴灣踢波呀？」

其實安仔光顧的那家新桂香燒臘，是柴灣有名的燒臘店，店面不大，卻得到街坊盛讚，「每隔一段時間便很懷念叉燒的味道，放假便會尊程買黎回味下」。