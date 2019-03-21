青森縣政府無口罩規定惹爭議　原來百年前呢件事令日本成口罩大國

前不久，日本朝日新聞報導了青森縣陸奧市市政府提出了「不能戴口罩」的規定。該新聞在網上迅速引發熱議。

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規定要求在櫃台服務的行政人員除了「被家人傳染流感」、「對花粉過敏」以外，不能戴口罩。因為有不少人提出，戴上口罩工作可能會「讓群眾難以觀察到表情變化，易留下待人不夠親切的印象」，「還可能因交流不暢而導致無法準確傳達意思」等。

在Twitter上，一部分人提出了反對觀點，認為戴口罩可以預防感冒傳染。還有人認為，喜歡戴口罩是日本特有的，外國人沒有這麼頻繁地戴口罩。那麼，為什麼日本成為了「口罩大國」呢？

看看戴口罩在日本有多普遍！（按圖瀏覽）↓↓↓

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日本的口罩歷史

追溯日本的口罩發展歷史，有文獻記載：廣義上的口罩在公元前就出現了。現代意義上的口罩被廣泛使用是以1918~1920年間興起的「西班牙流感」為契機。

「西班牙流感」是世界性的流感。當時全世界約有6億人感染「西班牙流感」，死亡人數約為2000~4000萬人。日本當時約有一半的人口（約2300萬人）感染流感，病毒來勢兇猛。所以當時一般用來防止粉塵侵襲肺部的口罩被派上了用場，越來越多的人通過戴口罩來對抗來勢洶洶的流感病毒。甚至有海報上印著：「不戴口罩就沒命了！」口罩成為預防流感的重要工具。

之後，每次大規模的流感侵襲，口罩的出貨量就會增加。 2009年出現了新型流感病毒，日本全國的口罩被瘋搶，處於供不應求狀態。雖然有人說：「預防是為了不讓自己感染，口罩的效果有限。」但是現在日本的口罩需求量依然非常大。

現代社會上廣泛使用的口罩的樣式是在1945年以後出現的。最一開始的口罩是用金屬網等材料製成，之後隨著口罩不斷普及樣式也逐漸改良。

隨着口罩在日本不斷普及，樣式也逐漸改良。圖為聲稱能在1分鐘內消滅流感病毒的口罩產品。（VCG）

網上的反響如何？

日本媒體通過Twitter的分析服務開展了一項題為「日本人喜歡的『口罩』」的調查。調查結果顯示，大多數日本人均認為戴口罩有很多好處，例如有些人說：「雖然看著很奇怪，但是總比不戴口罩咳嗽、打噴嚏強」，「戴口罩可以禦寒、保護嗓子。」

主要參考文獻：

1. 《日本的西班牙流感精密分析》（東京都健康安全研究中心）

2. 《關於口罩的歷史》（日本衛生材料工業聯合會）