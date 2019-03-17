靚到唔捨得食！日本刺身藝術家超浮誇擺盤　魚生都可變公主仙鶴？

日本職人的匠心巧手不時都能給人驚喜，不過所謂高手在民間，一名文職爸爸憑巧手，竟透過魚生擺盤，配合不同魚類刺身的紋理，在碟上拼砌出一個又一個如畫般的藝術品，如鯛魚及青甘魚砌成的牛郎織女、三文魚及吞拿魚組成的長髮公主、星鰈魚排出的仙鶴。不少網民看到後都直言作品美得會讓人不捨得吃！

日本一名文職爸爸憑巧手，竟透過魚生擺盤，配合不同魚類刺身的紋理，在碟上拼砌出一個又一個如畫般的藝術品。（mikyoui00 ig圖片）

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日本網民「Mikyou」不時都在Instagram分享自己的擺盤藝術，不過原來Mikyou並非廚師，亦從來都沒有於餐廳打過工，只是個普通的文職人員及爸爸，現時與妻子及兩個小孩一起於愛媛縣松山市居住。

一切的契機始於爸爸想教小孩如何處理各種魚類，於是自2017年夏天開始就找來不同的魚烹調，「本來我自己都喜歡吃魚，所以會弄簡單的菜式，例如刺身、煮魚、烤魚等。當察覺的時候，自己已經弄上癮了」。爸爸後來開始想「搞搞新意思」，於是參考鑽研專業師傅的擺盤方法，例如將薄切的河豚砌成仙鶴。

日本一名文職爸爸憑巧手，竟透過魚生擺盤，配合不同魚類刺身的紋理，在碟上拼砌出一個又一個如畫般的藝術品。（mikyoui00 ig圖片）

爸爸笑言，次子最初看到以女性為主題的擺盤時竟然有點害羞，令他覺得很有趣，於是他繼續創作公主及神話系列的作品，不過後來兒子已見慣不怪，現在再看到都只會「嗯……」地回應。

如此有心思的擺盤，想必要花不小時間，曾有網民批評他浪費食物，認為魚生應盡快食用，但爸爸卻表明，比起漂亮，他更緊張新鮮度，故他會要求自己切完立即排進碟中，「其實比手握壽司接觸得還要少」。

不過技藝高超的他亦有失手的時候，「其實有一個主題是我無論挑戰多少次都會失敗，就是毛絨絨的動物，以及一直都想試做從未挑戰過的高達」。

（ouchi-gohan.jp、mikyoui00 ig）