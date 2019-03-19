日本攝影師爸爸患癌剩3年命　每日拍下兒子生活照　望留最後的愛

不少父母都會瘋狂為孩子拍照片，因為他們每一舉手一投足都是非常珍貴的時刻。日本一名攝影師亦然，他去年確診患上血癌，被告知自己只餘下3年壽命，令他更決心要每日拍下兒子的生活照，為兒子送上「最後的愛」，「我想記下我最快樂的回憶，到我不在之後，他仍可以快樂地生活下去」。

日本攝影師幡野廣志去年他確診患上血癌，被告知自己只餘下3年壽命，於是他決心每日拍下兒子的生活照，為兒子送上「最後的愛」。（幡野廣志Twitter圖片）

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現年36歲的日本攝影師幡野廣志經常在Twitter及個人部落格，分享自己與兩歲半兒子的生活照，照片看來溫馨，充滿童趣，但背後卻是一個又一個令人心酸、包含滿滿父愛的故事。

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幡野自2017年年中開始背部及腰間感到疼痛，本以為是普通扭傷，惟痛楚一直未散，直到17年年底再無法忍受，遂作身體詳細檢查才獲醫生告知，自己患上血癌，而且腫瘤已擴散至背骨，為相當末期的狀態，壽命更只剩下3至5年。

最令幡野掛心的，是當時才只有一歲半叫「小優」的兒子，他指兒子很喜歡模仿自己，當他在家為照片做後期編輯時，兒子都愛爬到爸爸懷裏，坐在他的腿上陪他工作。一天他發現，兒子在媽媽外出期間，發現媽媽不見了，於是嚎啕大哭起來，爸爸立即拿起相機拍下當時的照片，「他可能害怕被遺下，感到孤單，但看着他，我才驚覺一旦自己離世後，他都會出現這樣的心情」。

日本攝影師幡野廣志去年將兒子的照片出版成攝影集，更以兒子的名稱，舉辦名為「優しい写真」（溫柔的畫面）攝影展。（幡野廣志Twitter圖片）

「我非常悔恨自己，未能好好當一個父親，在兒子成長時教育他人生最重要的東西」，所以幡野決定每日都為兒子拍照，並放到社交網站上，希望自己離開後，兒子知道爸爸有多麼愛他，「他看着鏡頭時，我也在透過相機看着他，而且知道我們有一段很長時間在一起的時光」。幡野廣志去年將兒子的照片出版成攝影集，更以兒子的名稱，舉辦名為「優しい写真」（溫柔的畫面）攝影展。

幡野廣志同時亦有透過部落格，解答其他人留言問他的問題，例如人生觀及育兒心得等，不過不是所有留言都是支持他，當中也有非常惡毒的留言，批評他以往狩獵的嗜好，認為患癌是他的報應。「兒子將來亦可能碰上不同問題，希望我留下的答案可以幫助到他，而且教他如何應對別人的惡言，以怨報怨是不能解決任何問題」，他更坦言，「不用救活我也可以，但妻子及小孩還有很長的人生，剩下的時間，我可以做的事只有盡力，創造兒子可舒適成長的社會環境」。

（綜合）