【奇則】內地樓盤露台驚現「開放式浴室」　網民：穿泳衣洗澡嗎？

不少家居為了節省位置，都會採用開放式設計，務求增強空間感。有網民在facebook分享一個內地樓盤單位的奇怪家居設計，驚見廁所浴室猶如開放式一樣，直接安放在露台位置，如果不另加遮掩，相信從對面大廈可以直接看到住戶如廁或洗澡，令她不禁驚呼「我是要穿着泳衣洗澡嗎？」

有網民在facebook分享一個內地樓盤單位的奇怪家居設計，驚見廁所浴室猶如開放式一樣，直接安放在露台位置。（fb「爆怨公社」圖片）

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台灣女網民在facebook「爆怨公社」發文，指自己在中國內地工作，由於隔壁房客太嘈吵，於是最近都在看其他房子打算搬走，但日前「看到一間長這樣我整個傻眼」。

從照片可見，浴室鏡、洗手盤以及花灑等浴室設施，都設置於露台位置，旁邊只有矮矮的鐵欄及玻璃屏，但單位看出去並非了無人煙的自然景觀，或獨居深山的場景，而是一座座有人居住的高樓大廈。樓主也忍不住驚嘆，「你浴室放陽台。我是要穿着泳衣洗澡嗎……」

內地樓盤奇則例子：

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另外她又在帖文中指出，在內地居住高樓層單位，都設有「隱形鐵窗」，其實就是有一條條拉繩，防止住戶掉下或跳樓。

不少網民看到這設計後都難以置信，「大陸就是讓妳意想不到的事很多」，相信是讓租客「高級泡澡享受夜景的意思」，還替它創作了像酒店房的介紹，包括「無限景觀淋浴間」、「高級露天浴室」、「無邊浴室」等。有網民則問房東是否住在對面的大廈，「設計師應該和房東串通好的」，另有網民笑言「這樣才不會發生一氧化碳中毒」，認為房東有想過才這樣做，不過最令人關心的是「冬天洗澡不會冷嗎？」