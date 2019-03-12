浴室發霉唔去理　頭痛出疹兼脫髮　英女黴菌「慢性中毒」受苦4年

英國29歲女子馬歇爾（Emma Marshall）2014年入住倫敦哈克尼區（Hackney）的一間公寓近一年後，身體變得越來越差，出現各種不同的病徵如記憶力衰退、頭痛、皮疹及頭髮脫落等，去年更嚴重到卧床不起，醫生卻一直找不出原因。後來馬歇爾轉去求助功能醫學專家，才證實其尿液樣本中的黴菌毒素（mycotoxin）水平嚴重超標，原來當年公寓中滿佈黴菌的環境就是令她「慢性中毒」的原因。

浴室佈滿又厚又黑黴菌

馬歇爾從事與音樂有關的工作，2014年之前身體非常健康，享受倫敦節奏快速的生活，後來為了方便上班，決定入住公寓，沒想到自此開始出現不適，她億述當年入住的公寓環境惡劣，浴室中佈滿又厚又黑的黴菌，「當時我出現一些病徵，如長粉刺、容易疲倦和全身疼痛，但就以為只是因為工作壓力。」

一年過去，馬歇爾的身體變得越來越差，不但腎臟受感染，後來還因嚴重腹痛而要做手術移除闌尾；期間她看過不同醫生，但沒有一個人能弄清她的病因。馬歇爾說：「沒有人質疑為何我的身體會這麼脆弱，他們都認為我只是非常不幸而已。由於醫生找不到病因，我便開始說服自己繼續忍受下去，那感覺非常孤立無援，就像往萬丈深淵裏呼喊。」

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「生命一點一點地被吸走」

去年底，絕望的馬歇爾上網發現關於黴菌毒素中毒的資料，開始慢慢研究，她深信自己患的就是黴菌中毒，於是轉去求助功能醫學專家。馬歇爾說：「當我和醫生見面時，談到我的居住和工作環境，很快便想到自2014年我入住公寓就開始感到不適，原來我的身體正在慢性中毒」。

今年2月馬歇爾接獲黴菌毒素的測試結果，竟發現體內的黴菌毒素水平嚴重超標，「這結果使我非常震驚！醫生問我對此有甚麼感覺，我說那就似瀕死狀態，我的生命一點一點地被吸走。」

為了早日康復，馬歇爾決定前往墨西哥一間專科診所接受為期約一年的結合劑（Binder）療法治療，即先把毒素「困住」然後排出體外，然後再配合幹細胞再生療法。她透過網上眾籌以獲得資助，並希望籍此提高大眾對黴菌的警覺性。

累積一段時間或引發癌症

黴菌的孢子體積非常小，而且容易飛散，可透過呼吸系統進入人體成為過敏原，累積一段時間更可能引發癌症。另外，有些以黴菌為食的生物（姬薪蟲、嚙蟲、螨等），這些生物本身和其排泄物也是導致過敏的原因之一，牠們不只吃黴菌，還幫助散播黴菌，對人體的呼吸道造成相當大的危害。防止黴菌滋生，除了要將環境打掃乾淨，空氣流通，還要保持室內環境乾爽，定時除濕。