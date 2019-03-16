影相惹弓箭男放箭　澳洲男手機擋箭保命　網民：Nokia 3310可還撃

遇上突發事件，無視危險環境舉機拍照是不可取的行為，不過澳洲一名男子卻因為一部手機撿回一命！澳洲新南威爾士州一名43歲男子回家時，發現屋外有認識的人手持弓箭，於是舉起手機拍攝，惟對方立即挽弓放箭。箭手眼界極準，如非事主剛好舉起手機擋下一箭，恐已性命不保，最後僅其臉部被箭頭擦傷，傷勢並不嚴重，手機卻報銷了。

長箭插穿手機，露出部分箭頭，屏幕保護貼與機身分離。（NSW Police Force fb 圖片）

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事發於當地時間周三（13日）上午9時左右，事主駕車回到寧賓鎮（Nimbin）的家，甫下車便發現一個他認識的人手持弓箭站在屋外，於是取出手機拍照。箭手見狀立即放箭，幸好事主剛好舉起手機，箭頭一下剌穿手機，僅傷及事主臉部，事後他毋須送院。

根據當地警方發布的資料及圖片顯示，長箭插穿手機，手機的機身與屏幕保護貼分離，警方接報到場拘捕39歲的弓箭男，控以持有可傷害人武器襲擊和毁壞他人財物罪，疑兇獲准保釋至下月15日出庭應訊。

不少網民都認為男事主非常幸運，不過亦有網民笑言，如果事主用的是以極其堅固見稱的Nokia 3310型號手機，「支箭大概會碎掉」、「箭可能會反彈」、「手機不但能擋箭，還可以繼續拍照聽電話」。

（新南威爾士州警方fb）