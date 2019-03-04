6歲男童反鎖廁所玩手機　屁股被卡住廁所板　消防「破板」救援

今時今日幾乎人人一機在手，連去廁所都機不離手。近日湖北武漢有小朋友因沉迷玩手機而發生罕見意外，上周六一名6歲男童為了玩手機，反鎖自己於家中洗手間，不料坐在馬桶太久，屁股竟被卡住在廁所板上。父母發現後，花了個多小時亦未能「拯救」兒子，只好向消防員求助。 數名消防員趕至，連人帶板將男童移至客廳，再用工具拆開廁所板，終成功「救出」男童，經檢查後他僅受輕傷，未有大礙。

湖北武漢一名6歲男童坐於馬桶上玩手機太久，竟卡住在廁所板，驚動消防員出動拯救。（湖北日報微博圖片）

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事發上周六（1日）晚上10時許，湖北武漢江漢區有市民報警，稱其6歲兒子上廁所時被卡在馬桶動彈不得，他們花了個多小時，試過多個方法亦未能救出兒子，而孩子因為被卡住太久開始哭鬧，只好向消防求助。

武漢市消防救援支隊接報後，即派出一輛消防車和5名消防員前往現場，其間消防員致電涉事家長，提醒他們要安撫男童的情緒，避免他哭鬧時在馬桶上搖動，否則會越卡越緊。消防員同時也在電話中安慰男童：「消防員叔叔馬上過來幫助你，你要聽爸爸媽媽的話，在馬桶上不要亂動。」

消防員評估情況後，認為不宜以大型工具進行爆破，遂改以剪刀及手鉗等小型工具慢慢拆開廁所板。（湖北日報微博圖片）

消防趕至現場後，發現男童身處的洗手間空間太少，難以進行救援，遂將廁所板從馬桶上拆下，「連人帶板」將男童抱至客廳；當時男童因卡住太久，大腿及臀部已出現瘀傷。

消防員評估情況後，認為男童的屁股卡得太緊，加上他年紀較小，不宜以大型工具進行爆破，避免意外導致男童受傷，於是決定以剪刀及手鉗等小型工具慢慢拆開廁所板。過程中消防員一邊以大腿托住男童的頭，一邊和他聊天以轉移其注意力以作安撫，經過約半小時後，終成功剪開廁所板，將男童「救出」。經檢查後，男童除了大腿及屁股有少許瘀傷外，身體未有大礙。

消防員花約半小時後，終成功剪開廁所板，將男童「救出」。（梨視頻截圖）

消防員事後詢問男童父母事發的原因及經過，估計男童反鎖自己在洗手間，坐於馬桶上玩手機時左右搖動導致不慎卡住，「時間長他就左右晃，一掙扎就慢慢往下沉，整個大腿根部和腰以下都沉進去了」。

（梨視頻）