【多圖】超萌貓星人愛站立舉止勁似人　貓奴：連瞓覺都要繞埋手！

一定係人扮嘅！女貓奴Kiki近日於facebook上載片段，指自己的貓主子不時會站起來，後雙腿筆直猶如人一樣，舉止超萌。Kiki指貓主子不只愛站立，就連睡覺亦要繞着手，完全是人的舉動，令她笑言曾懷疑貓主子其實是人扮的，非常爆笑。

Kiki表示小小6個月大時，牠就學懂自動自覺站起來，並盯着前方，爆笑程度十足。（主人Kiki授權圖片）

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Kiki向《香港01》記者表示，其貓主人名叫「小小」，現時10個月大，是人見人愛的雌性金吉拉。Kiki指小小僅6個月大時，已懂得自動站起來，像人一樣盯着前方，模樣又萌又爆笑，令人忍俊不禁。

Kiki解釋，家中另有飼養狗狗，只要小小看見家中的狗或有陌生人在眼前走過，牠就會非常具警覺性地站起來，好像在掃視前方不知名的物體。

問及小小如何學懂站起來，KiKi無奈道：「應該係跟得隻狗多。」她續稱，只要狗狗或陌生人離開視線範圍，小小就會乖乖地縮下來，而牠最長試過站立2分鐘，非常厲害。KiKi又指，小小除了站立之外，亦有其他像人的舉動，例如睡覺時肚子向上，並且會繞着手。

Kiki透露小小懂聽人話，有時伸手讓牠咬着玩，只要一說「哎呀」，小小會立即鬆口並退後。（Kiki授權圖片）

除此之外，小小更懂得聽人話，Kiki有時伸手讓牠咬着玩，只要一說「哎呀」，小小即會鬆口退後；Kiki的男朋友曾笑言遲早有天甚至會聽到小小說人話，而Kiki亦深信不疑。

小小站立的片段在fb群組「天下貓貓一樣貓」公開後，即引來不少網民大讚可愛，「根本就人嚟」、「好搞笑呀」、「佢其實潛伏喺你屋企做特工」。部份網民亦分享貓主子站立的照片，笑言如果每隻貓同時站起來，應該非常壯觀。

（fb群組「天下貓貓一樣貓」）