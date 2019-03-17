真‧李小龍武術珍貴實錄　寸勁震驚全場　網民：王國興嗰段精彩啲

李小龍除了是香港一代武術巨星，亦曾創辦自己的武術門派「截拳道」。上周東區區議員、工聯會王國興就曾在其facebook分享一條「一代宗師李小龍在擂台擊敗時為前韓國冠軍拳手的三個拳賽回合實錄」，不過之後被揭其實只是一條遊戲片段。李小龍因為王國興而再度成為網民討論焦點，更有人回帶翻出52年前李小龍進行武術示範時的真實短片，紮實功架震驚全場，不過有網民就搞笑稱「王國興嗰段精彩啲」。 李小龍在片中曾與空手道冠軍摩爾（Vic Moore）進行拳速比較，摩爾兩次都不能擋住，不過摩爾數年前接受訪問時則指出，雙方曾經互相交手數次，自己曾經擋住一次李小龍的攻擊。

網民回帶的片段可見，李小龍曾經兩次向摩爾（Vic Moore）出拳，不過對方都未能擋住。（YouTube「This is Kung Fu」短片截圖）

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網民回帶的片段相信是李小龍於1967年7月30日，在朋友邀請下出席美國空手道大賽，其間他與數名對手進行表演。當中一名身穿襯衣及西褲的男子，在場中心以雙手手持一塊疑似圓形木板，放在自己的胸口位置，然後再由李小龍在他身邊，以寸勁的方式一拳打在木板上，該男子應聲被打倒坐在一張椅子上，衝擊力更將他撞後幾米才停下來，力道十分強勁。即使之後換上另一名身穿空手道服裝，相信是「食過下夜粥」的壯男，一樣被李小龍打至跌倒在椅子上，惟被撞後的距離較短。

摩爾接受訪問時提到，當年他與李小龍曾經互相交手數次，自己有擋住過對方的攻擊。（YouTube「Clarke Illmatical」短片截圖）

然而短片最為人津津樂道的是，當年的空手道冠軍摩爾曾經與李小龍進行拳速測試，其間李小龍向摩爾出拳，而摩爾則需要擋住攻擊。根據網上資料，李小龍曾經出手8次，但摩爾不能擋住任何一次攻擊，網上短片則只出現兩次攻擊，當摩爾想出手擋住攻擊時，李小龍已經快得將手收回，兩人最後握手完結表演。

事隔多年，摩爾已年屆75歲，他過去受訪時提到跟李小龍比試的細節，指李小龍受到商人吹捧，不斷用他拍戲賺錢，但他完全沒有在美國參與或贏過武術比賽。摩爾指他曾經擋住其中一次李小龍的攻擊，而當他向李小龍攻擊的時候，李小龍亦只擋住了其中一次，結果引起群眾起哄。摩爾指當時獲李小龍大讚他是「在美國見過（出拳）最快的男人」。

短片在facebook上載短短數天，便已經得到超過400萬次點擊，可見網民的反應十分熱烈。不少網民看到李小龍的真正武術短片之後，都大讚李小龍的功夫果然名不虛傳，說短片應該標籤王國興議員，讓他看一下真正片段，不過亦有人笑指「王國興嗰段精彩啲」。

（綜合）