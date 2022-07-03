著名作家兼編劇倪匡，於2018年獲得香港電影編劇家協會頒發編劇會榮譽大獎，以表掦他對電影圈的貢獻。倪匡於1967年創作首個劇本《獨臂刀》，往後20多年寫了

逾300個電影劇本，高峰期每三、四天就可以完成一個劇本，產量驚人之餘，涉獵題材亦多樣化，不少作品被拍成為經典電影，當中由李小龍主演的《唐山大兄》及《精武門》更是叫好叫座，造就李小龍成為國際武打巨星。

編劇會會長莊澄於2018年3月與倪匡夫婦茶敘，倪匡暢談與李小龍見面經過，又自爆曾應邀打過李小龍兩拳，形容李小龍的身體「好似鐵板咁硬」。



倪匡表示曾聽李小龍說電影故事，又應邀打過李小龍兩拳，形容對方的身體硬如鐵板。（左為視覺中國圖片、右為李小龍電影劇照）

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李小龍留學美國後回流香港，其後獲嘉禾電影公司的創辦人邀請拍攝《唐山大兄》首度擔正男主角，該片於1971年上映，動作場面震驚影壇，在香港錄得319萬票房，當時創下香港開埠以來最高電影票房，亦令李小龍迅速揚名東南亞。李小龍在第二部電影《精武門》飾演陳真，再度以逾400萬刷新票房紀錄，亦令他一躍而成國際武打巨星，至今該兩套電影仍被視為李小龍的經典作。

雖然《唐山大兄》及《精武門》沒有列出倪匡是編劇，但行內人都知他是劇本創作人，他本身亦與李小龍很熟。莊澄日前問及與李小龍見面經過，倪匡表示，曾在鄒文懷家中的飯局與李小龍見面，當時是《唐山大兄》及《精武門》之後，而嘉禾電影公司的另一創辦人何冠昌亦在場。倪匡形容李小龍對電影的敏感度和熱情度都很罕見，吃飯期間一直在談電影故事，「一路食飯一路傾，詳細到男主角用乜嘢配樂（音樂）都講」。

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倪匡當時大讚故事很好，當李小龍遂請他寫成劇本時，倪匡卻說「我話我無嘢寫啦，畀你講晒啦」，又指只要找人把那些說話記錄下來，「已經係好好嘅劇本嚟」。倪匡拒絕寫劇本令李小龍表現不滿，又形容李小龍脾氣暴躁，在旁的何冠昌立即勸他別想動手，又指倪匡是「玻璃」，意指很易受傷。最後李小龍卻突然叫倪匡打他三拳，最初由倪太太試打三拳，其後倪匡也試打了，卻形容李小龍的身體「好似鐵板咁硬」。他感慨對方橫練外功造就鐵板體格，但卻很傷身，「對身體很不好」。李小龍於1973年7月20日於台灣女星丁佩家中昏迷，送院後證實死亡，其死因被指是「腦水腫」，但坊間至今仍有不同揣測。