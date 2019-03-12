王國興打機片當李小龍實錄被笑爆　九巴抽水Po#記得驗眼

網上流傳李小龍絕密片段？東區區議員、工聯會王國興昨日（11日）在facebook發文表示，收到人大代表蔡素玉轉來「非常珍貴」的李小龍擂台擊敗對手實錄，原想叫政府起李小龍館，沒料網民一睇即笑爆，「珍貴短片」實為打機片。九巴今日即時在fb「抽水」，表示有人轉來一張「非常珍貴的、一代宗師李X龍搭九巴嘅照片」，獲網民大讚「靚抽」，笑問「萬宜水庫仲有無水？」

王國興在facebook發文表示，收到人大代表蔡素玉轉來「非常珍貴」的李小龍在擂台擊敗對手的實錄，但其實是一段打機片。（王國興fb圖片）

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王國興一向言論出位，最出名的當然是諷刺泛民議員拉布的「拉布一日蝕16萬罐午餐肉」的「午餐肉論」，昨日他再在facebook鬧出笑話，他在表示，自己自小熱愛和研習中國功夫，收到人大代表蔡素玉寄給他一輯「非常珍貴的」、「一代宗師李小龍在擂台擊敗時為前韓國冠軍拳手的三個拳賽回合實錄。」

王國興更稱李小龍的「拳法、腳法、肘法、步法、腰馬令人大開眼界」，希望大家轉發分享以紀念李小龍。王國興亦呼籲特區政府要正式建立獨立的李小龍紀念館、為港人爭光。

不過出post短短數分鐘，就有網民發現該片段為打機片段，並非珍貴實錄，只是王國興誤以為是真片，惹來不少網民笑稱王又一次「提供笑料」。

九巴都在fb「抽水」，表示有人轉來一張「非常珍貴的、一代宗師李X龍搭九巴嘅照片」，獲網民大讚「靚抽」、「萬宜水庫仲有無水？」（九巴fb圖片）

事件短時間來引起迴響，雖然王國興隨即刪除有關帖文，並於網上致歉，「剛轉發李小龍比賽短片後、收到多人來電指正、該片是打機短片，謹此就錯發致歉」，不過仍然阻止不到網民「cap圖」轉發。

事件在網上引來熱論，連九巴都加入「抽水」，附上一張卡通李小龍在九巴車廂內的圖片，表示「九巴Fans轉來一張非常珍貴的、一代宗師李X龍搭九巴嘅照片」，還模仿王國興的帖子說，「李X龍嘅站姿、神情、衣著、緊握扶手嘅禮儀都令人大開眼界」，「呼籲大家都學李X龍齊齊搭九巴！」最後，還抵死加上「#請關注社區有需要老人」、「#有需要記得驗眼」等標籤。

抽水Po出了2小時已獲200多個讚好，不少網民更大讚九巴「靚抽」，「咁都要抽王國興水?不過又真係抵抽喎！」，還搞笑留言問「萬宜水庫仲有無水？」