水溫11℃　日8歲女被綁手腳浸冷水險死　母與男友被控企圖謀殺

日本揭發恐怖虐兒案！福岡一名29歲母親與同居男友，涉嫌虐待8歲親女被捕。警方翻查兩人的手機，終尋得案發片段，發現女童遭脫光衣服及綁手綁腳，被浸於注入冷水的浴缸中，而當時水溫僅得11℃，而水淹至近女童的口鼻之下，女童被浸至失去意識才被救出。狠母與男友於上周四（14日）涉嫌企圖謀殺被捕。

女童全裸地被綁手綁腳，放入注滿冷水的浴缸內，直至失去意識才被救出。（日本「NNN」新聞截圖）

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據日媒報道，被虐的8歲女童在福岡筑紫野市就讀小學2年級，其29歲母親與男友八尋潤（Yahiro Jyun）同居。案發於去年冬天的12月29日傍晚約6時半，女童在家中被脫光衣服，全裸地遭綁住手腳，再放到注滿冷水的浴缸內，直至失去意識才被救出。

警方指，兩人在案發後承認虐兒，今年2月涉嫌傷害罪被起訴。警方早前在兩人的手機中找到新證據，獲得的短片顯示，當時浴缸內的水幾乎淹到女童的口鼻，兩人亦承認此舉可能會造成女童死亡，當中母親表示，「知道如果我將她浸入冷水中，她有可能會死」，而男友八尋潤亦坦言以冷水浴方式對待女童，是因為「不會留下瘀傷，別人不會因此而發現」。

女童全裸地被綁手綁腳，放入注滿冷水的浴缸內，直至失去意識才被救出。（日本「NNN」新聞截圖）

警方亦從女童的口供得知，母親及其同居男友曾威脅她「不能告訴任何人」，而且更向定下10條「家規」，如不可說謊、不可任性、要完成父母吩咐的事等，如違反家規就要「浸冷水」懲罰，通常會被浸幾個小時。

警方在上周四（14日）以企圖謀殺罪再次拘捕兩人，翌日將他們移送至地方法院，女童目前由兒童福利中心照顧。鄰居指出，涉案單位在晚上不時會傳出哭泣聲；而福岡筑紫野市教育委員會則表示，學校於1月下旬發現女童身上有瘀傷，惟當時並無提出起訴。

（NHK、朝日新聞）