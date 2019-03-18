【港鐵撞車】全世界都讚得香港人鬧？　一文睇晒馬時亨金句回帶

港鐵今日發生嚴重事故，約凌晨3時，港鐵中環站荃灣綫測試新系統期間，兩列車在中環站隧道內發生碰撞，並一度冒煙，荃灣綫金鐘至中環服務全日暫停。 事件引起大批網民熱議，有人坦言「號稱永不追撞嘅港鐵，竟然撞到咁」，質疑港鐵「大陸化」跟中國接軌，跟曾在內地溫州發生的「動車追撞」事故一樣，亦有網民回顧港鐵主席馬時亨今年5月回應高鐵試溫時的金句，「我哋話OK就得」，甚至在1年前，馬曾表示「全世界都讚我哋（港鐵），係香港人鬧我哋」，其惹火言論引來全城鬧爆。

港鐵今晨發生嚴重事故，港鐵中環站荃灣綫測試新系統期間，兩列車在中環站隧道內發生碰撞。（港鐵提供照片）

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曾任財經事務及庫務局局長，以及商務及經濟局局長的馬時亨，2016年接任港鐵主席後不時爆出驚人「金句」。今年4月初，廣深港高鐵香港段試營運，但卻先後發生列車出軌、被揭發隧道漏水等，馬被追問事件時，要求市民相信港鐵管理層：

我哋話畀你聽OK就得㗎啦！

強調毋須公開更多資料，質疑傳媒非專業人士：

畀咗資料你又點？港鐵日日有事故如每宗都要公布，咁我哋管理層唔使瞓覺！

事後馬被批評態度傲慢，他接受電台訪問時，竟解釋備受爭議的「OK論」，「可能天口㷫」。

有網民回歸港鐵主席馬時亨的惹火金句，包括今年5月回應高鐵香港段頻甩轆時，馬曾表示「我哋話畀你聽OK就得㗎啦！」。（資料圖片）

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港鐵經常被斥故障不斷，卻加價連連，馬去年在電台節目中，直指港人要求高，主觀認為港鐵服務有問題：

全世界都讚我哋（港鐵），係香港人鬧我哋

強調港鐵服務準繩率是99.9%。他又舉數據稱，當時港鐵延誤逾5分鐘的機率很低，只有0.1%，而10年前是0.13%，廿年前是0.25%，港鐵一日有8000班列車，每日也未必有一班延誤，並指港鐵每年耗逾80億元維修、更換列車及訊號系統。

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提到有員工曾問他有什麼解決良方，令市民不再批評港鐵？他當時竟揚言：

將我哋所有搭港鐵嘅朋友、香港嘅居民，送去紐約同倫敦，住一個禮拜，等佢哋搭當地嘅地鐵，返嚟就會覺得我哋香港（鐵路）好了。