【港鐵撞車】曾是笑話今成真　網民嘲成新遲到藉口：下次或爆軚

港鐵今日凌晨發生嚴重事故，荃灣綫在中環站測試新信號系統期間，驚現列車相撞，車廂被撞至變型的照片公布後令網民震驚。事故殺打工仔一個措手不及，不少人因而返工大遲到，事件引起網民熱烈討論，有人留言感慨，「曾經地鐵塞車或地鐵撞車只係笑話」，笑言地鐵撞車不再是天方夜譚的藉口，更指既然不可能都變可能，嘲諷估港鐵下次或爆軚。

港鐵今晨發生嚴重事故，港鐵中環站荃灣綫測試新系統期間，兩列車在中環站隧道內發生碰撞。（港鐵提供照片）

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港鐵通車40年來首次列車相撞，引起廣大網民關注，不少網民齊聲擔心搭乘安全，有人怒極瘋狂改圖，把事故圖改成喪屍列車等以作諷刺，亦有人改超貼切歌詞，令人不禁苦笑。更有人聯想起2003年電影《龍咁威》，其中一段主角鄭中基被劇中父親鬧爆，指數十年等他開會卻遲4小時，鄭即以地鐵塞車作藉口，當時笑片中以此作笑位，今日卻成現實，苦笑稱原來鄭中基早在16年前已作預言，只是世人未參透。

有網民即時把意外後車廂照片，改成喪屍列車，在網上瘋傳。（網上改圖）

有網民笑言，港鐵撞車可以成為遲到新的藉口。（網上截圖）

更有網民有感而發，指因事故想起小時候一個關於港鐵的笑話，「細路仔時成日講笑話：地鐵都會撞車，豬乸都會上樹，點知今日豬乸未學識上樹，港鐵就已經撞車了」，震驚原以為根本不可能發生的事，真的發生了。

2003年電影《龍咁威》曾以地鐵塞車作笑點，今不止塞車，更發生撞車，令網民苦笑稱早有預言。（電影劇照）

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有網民留言指，港鐵撞車不再是小時候所想天方夜譚的事，竟然真實發生，笑言日後打工仔可多多利用，把地鐵撞車當成新的遲到藉口，「唔好意思啊，今日地鐵撞車，我諗要遲啲先返到公司」、「今日終於可以用嚟做射波嘅理由」。

有網民表示，地鐵塞車撞車曾小時候的是笑話，（電影「龍咁威」截圖）

有網民認為這世界總是「屋漏偏逢連夜雨」，指再意想不到的日後說不定會陸續有來，開玩笑叫大家齊齊猜測下一波，港鐵又會發生什麼令人意外的事故，有人大膽預估下次或輪到「地鐵爆軚」，亦有人緬懷那些年港鐵令港人驕傲的好時光，慘痛指「細個有關地鐵嘅所有笑話而家都會成真」，不禁心中難過。

（綜合）