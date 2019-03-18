帶小朋友外出，一旦孩子叫囂或哭鬧，家長絕對有責任處理！近日有媽媽網上勸人勿光顧將軍澳一壽司店，聲稱其2歲孩子結帳時大哭，被女部長叫她「控制吓」，她因而深感不悅揚言：「我控制唔到！」該媽媽網上批評店鋪沒體諒，沒料反引來網民圍插不負責任，直指外出時絕不想遇見這種家長。

帶孩子外出用膳，其言行舉止家長有責任處理。（示意圖／GettyImages/視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這名公審店舖反中招的港媽，最近於「Baby Kindom」網上討論區發文，表示日前光顧寶琳其中一間連鎖壽司店，食完準備結帳，沒料2歲孩子突然大哭起來，不到半分鐘，即有女職員上前指其小朋友舉動，驚擾了其他客人，勸喻她「控制吓小朋友」。

+ 5 + 4 + 3

樓主即反駁：「我控制唔到！」她解釋當時曾作安撫但沒用，只能等待孩子安靜。樓主不忿被「訓話」，文中怒斥職員態度差劣：「佢是痴的！」更呼籲其他網民勿再光顧，「不如講明，不招待喊的小朋友」。

與港媽預期不同，她不單未獲網民安慰，反惹來圍插，不少人紛紛留言，批評樓主不負責任，坦言有小朋友不是大晒，其他食客聽孩子狂哭亦好無辜，笑言「生仔真係要考牌」。

不少網民認為食店職員做法沒問題，「我覺得合理，我仲會講唔好意思，埋單」、「人哋好心提醒，仲覺得自己叫盡力控制，控制唔到都冇辦法？真係難聽過粗口」。

亦有網民無奈嘆道現時飲食業難做，「『控制』呢個字好中性，而且夠精準啊，會唔會係你太敏感？」、「其實侍應都幾慘，夾喺中間」。

（「Baby Kindom」網上討論區）