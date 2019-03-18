水貨客冇枉管！ 上水街頭滿地垃圾冇人理　網民嬲爆：今鋪點包容

水貨客攻陷各區大家亦怨聲載道，近日有網民於facebook大呻作為上水人的日常，在街頭必然遇見一班水貨客拆貨，但令人震怒的是，該班水貨客客任意妄為把廢棄的包裝垃圾直接掉在街邊，遍地垃圾又阻塞街道，卻無人加以理會，令樓主不禁怒斥：「自私垃圾精！」大批網民見狀大表不滿，直斥嚴重影響環境衛生，「咁都唔算亂拋垃圾？食環呢？」

張小姐表示於上水新榮街附近，目擊一班水貨客在連鎖個人護理用品店前分拆貨品。（fb群組「North District北區」圖片）

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網民張小姐於fb群組「North District北區」大呻，表示於上水新榮街附近，目擊一班水貨客在連鎖個人護理用品店前分拆貨品。而相中可見全都是女性，有人擺放貨品在行李箱，有人隨手把包裝垃圾亂掉在清潔人員的垃圾車上，而地上更散落無數垃圾及包裝盒，且無人理會。

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張小姐對於亂拋垃圾的人感到非常憤怒，更怒斥她們是「自私垃圾精」。有不少網民力撐樓主，坦言水貨客完全「無王管」，「啲食環去晒邊」、「成日話要包容，點包呀」、「就算唔係住北區，我都覺得呢班人乞人憎」。

張小姐接受《香港01》訪問時表示居於上水多年，經常遇到水貨客在街邊掉垃圾及阻塞通道的情況，她坦言相當嚴重，惟一直無人跟進。她又指即使到晚上，依然看見隨地垃圾，對於無人作出管理及檢控，張小姐亦感到無奈。

不少網民見狀，紛紛留言表示替一班清潔人員不值，「清潔嘅伯伯同婆婆好慘，多咗好多不必要額外工作」、「點執都執唔完，辛苦晒」。

（fb群組「North District北區」）