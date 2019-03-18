月薪18K人仔　熟誦金剛經優先　網傳內地寺廟請和尚實習生

哪個打工仔不想找到一份「筍工」？不過人人對於筍工的定義不同，不知以下這份是否符合你的心水？有網民日前於facebook群組發文，貼出一張招聘告示，顯示內地一寺廟打算聘請和尚實習生，更列明待遇及要求，如每日上班的8小時內需戒色戒酒、包食住及視乎香油錢分紅等，更稱2年實習期內方丈將會傳授「72絕技」，令網民不禁笑言「無得撈可做住先」。

有網民日前貼出一張內地和尚招聘告示，列明待遇及要求，引起網民討論。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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有網民日前於fb群組「巴打絲打 Facebook Club」發文，貼出一張內地寺廟「弘法寺」招聘和尚的告示，笑稱是「筍工，無得撈可做住先」。告示上詳細列明了和尚實習生的要求、工作內容及待遇，單是實習生每月便可獲1.8萬元人民幣津貼，兩年後即可成為正式全職和尚，月薪會按能力加至每月2至5萬元人民幣，而寺廟「最高負責人」方丈更可獲每月8萬元人民幣津貼。資料更稱全部津貼均為免稅，獲聘者更有機會獲得年終獎。

告示上詳細列明了和尚實習生的要求、工作內容及待遇，指出和尚實習生可獲1.8萬元人民幣津貼。（《食神》劇照）

要獲得聘請成為和尚，求職者必須是具有大專或以上學歷的男性，研究生能獲優先考慮；而能熟誦《金剛經》及《法華經》等佛學經典及本身為信佛者的求職者亦有優勢。獲聘用後，和尚實習生將被派到各地的分寺，完成為期2年實習期，其間需定時考核，並會獲方丈傳授「72絕技」。

寺廟「最高負責人」方丈可獲每月8萬元人民幣的津貼。（《食神》劇照）

要獲得聘請成為和尚，求職者必須是具有大專或以上學歷的男性，研究生能獲優先考慮。（《少林足球》劇照）

無論實習生還是正式和尚，上班時間都是每天8小時，內容包括出差做法事等，工作時間內須要戒色戒酒，但寺廟不會干預和尚的私生活，亦會包食住，故放工後一眾和尚小酌幾杯可能不是夢。

帖文引起網民討論，不少人都笑言此工「可以一試」，又指出薪金是人民幣，折合港幣將超過1.8萬元，與香港打工仔比較起來已是不錯，加上本身沒女友，即使要戒色亦不難，「反正媾唔到女，不如疊埋心水」。另有網民表示對方丈傳授的「72絕技」非常好奇，笑稱自己「好小氣」，學成後應該能升上方丈之位。

（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」）