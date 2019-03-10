【佛祖顯靈？】台32名信徒法會後遇車禍　旅遊巴翻側無人死亡

「我在車上亂想亂看，窗外下着雨，突然聽到兩聲碰撞聲，遊覽車就嘰嘰嘰叫、晃來晃去，最後就翻車了，我有看到有人臉上都是血。」就讀小學三年級的9歲多黃姓男孩在醫院很淡定地說，翻車後剛好頭上的窗戶打開了， 他和坐在一起的爸爸就爬出來，在路邊等救護車。

高雄市承達旅遊的簡姓司機駕駛遊覽車載送32名男女，到苗栗縣苑裡鎮參加法會，下午3時多離開法會現場，沿國三高速公路南下準備返回高雄，一路下雨，行經南下192公里附近時，右側有1輛自小客車不當超車，兩度擦撞遊覽車，造成遊覽車失控往左側翻，車上一片哀叫聲。

黃姓男童應是車上最幸運的人，毫髮無傷，在醫院走來走去，也看不出受到驚嚇的現象。黃父說，他和兒子一起坐在左側座椅，兒子靠窗坐，太太和同行的朋友坐，上車後沒多久就睡着了，突然一陣劇烈晃動，他驚醒後和兒子都壓在車底，看到兒子沒事，就放心了，太太受輕傷，他們從車頂安全逃生窗爬出來。

就讀小學三年級的九歲多黃姓男孩跟着父母坐遊覽車參加法會，途中遭遇翻車，男孩毫髮無傷，他和父親接受女警詢問有關車禍的事情。（聯合新聞網提供）

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55歲蘇女的四肢擦挫傷，被送到童綜合醫院；她說，嚇死了！當時在車上休息，車子一下子就翻了，等回過神人就躺在擔架上送醫。光田醫院的63郭姓男子頭部和挫傷，他說，當時他在打瞌睡，車子突振動驚醒，車上所有人都掃到一邊去，才知道發生車禍。

受傷的人分別送到彰化市彰基、秀傳，台中市梧棲童綜合、沙鹿光田、大甲李合、中山醫院大慶分院等醫院救治，除黃姓男童外，27名男女受輕傷，另有5人受傷較重，分別送彰基、秀傳，傷勢最危急的是80歲曾姓阿嬤，其餘經救治後都無大礙，可以返家休養。

高雄市32名男女坐遊覽車到苗栗參加法會，回程遭遇翻車意外，慈濟人員趕到醫院安撫傷患。（聯合新聞網）

彰基副院長周志中說，曾婦的頭部明顯受到撞擊，意識不清，瞳孔對光無反應，腦出血，有極度生命危險，緊急進行腦部手術救治中。另有1名65歲黃男因曾頸椎開刀，目前以頸圈固定，他有根肋骨骨折、全身挫傷，也住院觀察。

彰化市秀傳醫院急診部主任丁毅說，送到秀傳的8名傷患中，有3人勢傷嚴重，住進加護病房觀察，其中53歲馮女有8根肋骨骨折、腦出血、左鎖骨骨折，62歲林女血胸，7根肋骨骨折；67歲林女有4 根肋骨骨折、肺挫傷，幸好都暫無生命危險。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】