【港鐵撞車】港鐵股價收市倒升　網民串爆：股價硬淨過車廂

港鐵荃灣線凌晨進行新信號系統測試期間，發生列車相撞事故，引起全港市民關注。事實上港鐵（0066）是不少市民的愛股及月供股票的熱門選項，愛其增長穩定風險較低，不少股民原以為「一場炒車」不止撞毀車廂，股價也勢受累，沒料最終港鐵今日低開高走，一度跌逾1%，惟收市卻倒升約0.3%，報47.7元。網民議論紛紛，有人原稱因「點炒法全香港都係要搭」，望趁機會低吸港鐵股票，惟最終願望落空，有人串爆稱，「股價硬淨過車廂」。

2019年3月18日凌晨3時左右，港鐵中環站荃灣綫進行試車期間，兩列列車突然發生碰撞（資料圖片）

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港鐵主席馬時享曾經表示，「全世界都讚我哋，係香港人鬧我哋」，大讚港鐵服務享譽國際，今日的撞車意外卻令人「一地眼鏡碎」，一班小股民更是焦急，憂港鐵股價或因而大跌致身家縮水。

港鐵今日雖然逆市低開，不過未見大跌，收市時反而倒升，今日低位為46.95元，最多跌約1.2%，收市則報47.7元，反升約0.3%，小股民們可以先定一定驚。

港鐵（0066）股價今日一度逆市向下，至下午收市倒升。（Yahoo財經截圖）

事故後討論區即見不少網民熱烈討論港鐵股價，不少人都持正面態度，認為股價只升不跌，笑言是「入市最好時機，我瞓身All-in啦」、「入貨良機，反正加價」、「個個都想入貨，升硬」。

甚至有網民認為可以將壞消息當好消息炒起，阿Q式地留言「冇撞死人，好消息，升」，「測試嗰陣發現，即係有機會正式實行前改善完善，好消息，升」，亦有人覺得除非造成大量傷亡，否則對港鐵股價都不會有大影響。當然亦有少部人看淡，不排除港鐵股價或因而下跌，考慮買看淡的認股證大賺一筆。

翻查資料，港鐵股價自去年觸及11月的低位37.5元之間穩定上揚，日前曾見48元的歷史高位。去年10月16日港鐵曾「大四喜」，荃灣線、觀塘線、港島線、將軍澳線同時故障，嚴重影響交通，當日港鐵開市價報38.95元，收市報38.6元，下跌約0.5%。