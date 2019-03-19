俄冷血養母餓足男童8年　餵藥維持「殘障人士」呃津貼

天下父母無不希望子女快高長大，然而俄羅斯一名年約40歲的養母科羅特科夫娃（Lyubov Korotkova）卻相反，在長達8年的時間內，不但沒有讓養子孔杜羅夫（Valery Kandaurov）吃得飽，還不停餵他食藥，使他看起來又瘦又弱，說穿了都是只為了領取5萬鎊（約52萬港元）的殘障津貼；科羅特科夫娃最後被裁定虐待兒童罪成，被判入獄6年。

11歲身高只有1.04米

孔杜羅夫3歲時被科羅特科夫娃收養，當初大家都以為她很偉大，對「患病」的養子不離不棄，後來罪行被揭發，當地個別官員也坦言難以置信，甚至有人為她發起請願，呼籲儘快讓養子回到其身邊。

孔杜羅夫已11歲，但身高只有1.04米，體重與一個4歲小孩無異，相當之瘦弱。在被收養的8年內，科羅特科夫娃不但任由他捱餓，甚至餵他食藥致患上胃病，而科羅特科夫娃的丈夫安德烈（Andrei）也不知道妻子的「毒計」；科羅特科夫娃又向學校申請讓孔杜羅夫在家自學，以免讓老師見到他。

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「扮緊張」帶去看醫生

俄羅斯聯邦調查委員會的調查員彼得連科（Svetlana Petrenko）表示，科羅特科夫娃8年來故意讓孔杜羅夫捱餓，好讓他被當成殘障人士，以便獲得津貼，她還「扮緊張」帶過孔杜羅夫去看不同的醫生檢查身體，確定有否患癌；彼得連科說：「醫生都被騙了，根本無法正確判斷孔杜羅夫有甚麼病。」

後來一名資深的醫生還是看出了端倪，認為孔杜羅夫其實非常健康，只是被科羅特科夫娃虐待。孔杜羅夫現已被莫斯科的心理學醫生索莉文洛娃（Svetlana Suleimanova）收養，身體正在康復；至於科羅特科夫娃，除了被判入獄6年，還必須歸還7年的所有津貼，以及繳交一筆超過8000鎊（約8.3萬港元）的費用，以補償孔杜羅夫所受的精神創傷。