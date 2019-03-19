真金不怕火煉？足金小熊遇火化灰　內地珠寶店：客人沾化妝品所致

所謂「真金不怕洪爐火」，但重慶一名女子將早前於連鎖珠寶店「周生生」購入的金飾熔掉改造成其他飾物時，聲稱「足金」的金飾竟遇火便化灰，令她非常愕然，懷疑自己買到假貨，遂向店方及傳媒投訴。珠寶店容服事後回應事件，解釋指金飾的「灰」是因客人佩戴金飾時沾染化妝品所致，最終容許女子退回所有購買的金飾平息事件。

居於重慶的許姓女子將從周生生購入的吊飾熔掉造成其他飾物時，吊飾竟遇火化灰，令她懷疑自己買到假貨。（澎湃新聞截圖）

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去年12月，居於重慶的許姓女子於當地國金中心周生生專櫃購買了一條價值14580元人民幣（約17043港元）的18K金鑽石項鍊和一條1598元人民幣（約1868港元）的鉑PT950項鍊，並以優惠價540元人民幣（約631港元）購買了一個足金小熊吊飾。

至婦女節（8日）當日，許與妹妹於重慶江北區大融城逛街，看見一珠寶店正舉行兌換活動，遂打算將足金小熊吊飾熔掉，改造成其他飾物，「工作人員先是將他們準備的足金戒指進行火燒，證明『真金不怕火煉』，然後再對着小熊進行火燒，沒想到我的小熊被燒成了灰……」。

足金小熊吊飾經火燒後，一半即時化為白灰，令許姓女子非常愕然。（澎湃新聞截圖）

許說，該珠寶店最終不肯回收該「足金」小熊，她於是將被燒剩半截的小熊帶至當地的西南國際珠寶城，向3家銷售金銀飾品的店舖查詢，對方均指足金於熔煉時會化為金色液體，而非白灰，亦有店舖負責人懷疑該小熊吊飾是鍍金或添加了其他成分。

經過檢測，吊飾的黃金含量證實為999，即為足金，儘管許未能接受檢測結果，她最終仍與周生生達成共識，店方願意讓她退回所有購買的金飾平息事件。（微博圖片）

內地傳媒事後陪同許女向周生生查詢事件，客服職員指小熊吊飾燒熔時出現白灰是由於許女佩戴時沾染了化妝品所致，但許卻強調自己只戴過吊飾兩次，而且沒有沾到化妝品。

直至上週二（12日），內地傳媒再與許到金銀飾品質量監督檢驗站，檢驗她購入的足金小熊吊飾，經檢測後證實吊飾的黃金含量為999，即為足金。重慶市金銀飾品質量監督檢驗站站長鄒雲稱，一般足金熔煉時大多呈液體狀，不過事件中的小熊吊飾使用的是近年興起的3D工藝，裏面是鏤空的，故或有影響。

許起初未能接受檢測結果，但最終仍與周生生達成共識，店方願意讓她退回所有購買的金飾平息事件。

（澎湃新聞）