相定畫？日高中生用電腦畫東京地鐵車廂　網民：睇咗5次都分唔到

所謂高手在民間，日本一名高中生近日於Twitter發布一張圖片爆紅，原因是圖片乍看就是普通的地鐵車廂，但仔細一看，它竟然是一張圖畫！畫中不論燈光、陰影，連坐位的花紋都幾可亂真，令不少網民驚訝，要不斷翻看及放大才能說服自己正在看一張圖畫。

日本一名高中生花一個月，用iPadPro畫出一幅幾可亂真的東京地鐵車廂圖。（Yanoken Twitter圖片）

Twitter用戶「Yanoken」上周四上載圖片，指圖中的場景為東武鐵路自2005年起通用的「東武5000系」車輛，當中的「東武50050系」車廂。Yanoken今年就讀高中2年級，透露自己將來希望成為設計師，圖畫是使用iPadPro的軟件「MediBang Paint」製作，約畫了一個月。

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從圖片可見，Yanoken將車廂內所有物件的比例都畫得非常準確，不論扶手的反射、海報反光、坐椅的布紋都很精細，只是最遠端的乘客畫得比較簡單，為畫中最易看見的「破綻位」。

不少網民都大讚Yanoken技術強勁，「我重覆看了6次才看出是畫」、「怎麼看都是相片吧」、「完成度太高」，祝福Yanoken成為設計師的夢想能成真。

（Twitter）