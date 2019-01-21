【高手在民間】暖爸用金莎包裝紙摺出像真動物　神技巧獲網民激讚

為搏女兒一笑，他巧用現成材料整成龍貓、九尾狐、十二生肖等等，這近日在網上爆紅的「金莎男」Ciro Wai，利用一張張金莎巧克力的包裝紙，摺出栩栩如生的動物及動畫角色，引來不少網民大讚其高超技巧，甚至連外國媒體都爭相訪問。Ciro接受《香港01》訪問時表示，其實這一切都源自與女兒一起吃金莎巧克力的經歷開始……

近日於網上開始爆紅的港男Ciro Wai，全因他憑金莎巧克力的包裝紙，摺出栩栩如生的動物及動畫角色，引來不少網民大讚其高超技巧。（fb專頁「Ciro金莎世界」圖片）

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Ciro本來從事IT業，女兒自小都喜歡爸爸做小手作給她，例如用萬用膠捏公仔、摺紙、剪紙等，而有次Ciro跟女兒吃金莎時，女兒就把金色包裝紙遞給他，要求做一隻恐龍。作為爸爸的Ciro當然不會讓女兒失望，就這樣，他開始着手研究用此包裝紙紙摺出一系列的恐龍，甚至更成為興趣之一，不斷構思和創作其他作品。

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Ciro接受《香港01》訪問時透露，他多以大自然作靈感，所以作品現時亦以動物為主，而有時因為鍾情於部份動畫如《聖鬥士星矢》等，早前就製作了《黃道12星座》系列，更有無人不曉的龍貓、比卡超等，每隻像真度極高，加上金色本來就非常搶眼，令作品更添貴氣。

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他的作品後來更獲家人及朋友的欣賞，為了讓更多人認識他的創作，於是就開設facebook專頁「Ciro金莎世界」，只要有新作品都會放上去，引來不少網民力讚技巧細緻，作品優而精美。

Ciro續道，其實每次創作前都需做資料搜集，了解不同動物的外型細節之外，更需了解其背景，以其中一九尾狐作品為例，他稱其實狐狸動態優美，而九尾狐更是較高層次，故製作時就要呈現出其高貴的氣質。

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搜集完成之後，他更要開始構思包裝紙的不同分佈，以製作動物的不同部份。對於最困難的地方，Ciro坦言，由於作品較為細小，比例要拿捏得準確，否則型態會不自然。

說到自己最滿意的作品，Ciro稱應是《12生肖》中的雞。他解釋稱因為自己生肖亦是屬雞，加上整個系列以雞的製造過程最困難，難在掌握用包裝紙造出其真實型態，結果要嘗試3至4次才得以成功。而其他動物的製作時間，Ciro則指簡單的大約30分鐘完成，但如果較為複雜的，甚至要用上半天時間。

要嘗試和創作，材料當然要必須足夠，問到Ciro是否為了儲起包裝紙而對巧克力生厭，他即稱：「一個人去食當然不行！」他續解釋，自己買了一盒金莎放在公司零食角，靠各同事吃後儲起包裝紙，所以材料源源不絕。

Ciro稱於未來仍會努力製作不同作品，亦已構思了很多不同的主題，例如神話中的神獸，非洲大草原的動物，甚至海洋生物等，無論上天下海，他都無任歡迎。

（fb專頁「Ciro金莎世界」）