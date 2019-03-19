台婆婆執紙皮　回收車竟是價值45萬紅色Benz　網民：撿的是寂寞！

一些老人靠執紙皮賺取微薄收入維生，不過，凡事不可以只看表面，台灣一名網民日前在社交網站貼出一張非常有違和感的圖片，當中可見一名拾紙皮的婆婆，在其「回收車」旁搬收集回來的紙皮，而其回收車竟然是一部價值約45萬港元的紅色賓士（M-Benz）CLA-Class，令不少網民驚呼「千萬別小看路邊撿回收的婆婆」。

該名台灣網民在facebook「爆廢公社」貼出一張拾荒阿婆的照片。（「爆廢公社」fb圖片）

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該名台灣網民在facebook群組「爆廢公社」貼出一張拾荒阿婆的照片，可見一名灰白捲髮、身穿灰色上衣、黑色長褲的婆婆，在相信是廢料回收場的地方搬紙皮，而令人驚訝的是，婆婆用來載紙皮的車，竟是一架亮眼的紅色賓士CLA-Class，價值約45萬港元，執紙皮的婆婆和名車拼在一起，畫面相當有違和感，連樓主也說，「阿嬤辛苦了，我相信您撿拾的不是紙板，是寂寞！」

帖子引來網民熱論，更有逾 1.1萬網民讚好，不少網民紛紛表示「回收界的阿公阿婆真的個個都是臥虎藏龍」，有金融機構上班的網民表示「我們有一個阿婆級的客戶每天出沒也都是撿紙箱，但她的定存是8位數」，另一位網民又指「真的，我們這有位收紙箱的伯伯，手上有3棟房、兒女都已經送去美國讀書了」。

樓主也說，「阿嬤辛苦了，我相信您撿拾的不是紙板，是寂寞！」（「爆廢公社」fb圖片）

有網民則猜測婆婆執紙皮「是興趣」，亦可能是「阿婆推車壞掉，剛好遇到好心的賓士車主借他轎車讓阿婆把回收載去賣」。不過有網民說這相片其實已經有一段時間，「這阿婆是這家資源回收公司老闆的媽媽」。