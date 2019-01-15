台司機駕BENZ泊電單車位　鐵騎士憤而聯群包圍　網民：痛快！

在停車場看到汽車或電單車亂停會讓人十分困擾。一名網友要去台北白石湖吊橋時，發現一輛賓士汽車（BENZ）停在電單車停車格上還擋住出口，讓其他電單車無法往前停駛，原po看到這一幕，氣得和其他電單車騎士將電單車圍在汽車旁，讓網友紛紛直呼痛快。

一名網友發現一輛賓士汽車停在電單車停車格上還擋住出口，讓其他電單車無法往前停駛，原po氣得和其他電單車騎士將電單車圍在汽車旁。（爆廢公社Facebook）

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一名網友在Facebook社團「爆廢公社」po出一張照片，照片中一輛賓士停在電單車停車格中，賓士右邊雖已停了許多電單車但仍有許多空位，卻堵住了出口，讓許多電單車想進也進不來。

於是原po故意停在汽車旁，其他電單車騎士看了也相繼圍住汽車，擋住去路，兩輛125電單車分別停在兩側擋住後路；賓士前方一輛重型電單車檔在門口處，賓士想要離開看來是難上加難。

原po氣得直呼「再亂停嘛，機車（電單車）根本進不去，堵死你」，他本想等一會看看車主是否會回來，最後還是沒看到就先離開了，車後兩台125也已先離開，沒想到後面看到還有一台toyota也違停，讓他相當無奈。

網友看了紛紛表示，「療癒」、「記得鎖龍頭……」、「堵多點，給車主移到爽……」、「看完上班心情都好了」、「呼叫卡車來堵」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】