陪太太產檢等2小時　台賤男爆粗斥浪費時間　網民：嫁給了垃圾

太太辛苦懷胎十月產子，作為丈夫多加關心是常識吧？日前台灣一名男網民陪太太產檢時，在旁聽到一個年輕人夫竟抱怨另一半，不滿陪她產檢是浪費時間，期間更爆粗態度惡劣，其身旁的太太則一臉無奈，其後更懶理太太進房產檢，自己只顧在門外玩手機。樓主看罷非常憤怒，怒斥「Ｘ！講那不是人講的話」，不少網民見狀亦替該孕婦心痛，「沒責任，以後日子難過了」。

日前一名台男陪太太產檢時，聽到旁邊的年輕爸爸向太太抱怨，爆粗指陪她等2小時是浪費時間。（Gettyimages/視覺中國）

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目擊過程的台男昨晚在facebook群組「爆怨公社」發文，任職水電工人的他坦言即使下班後很累，仍願意陪太太去產檢，「就想看看肚子裏的寶貝」，大約等了半小時後，太太終於照完超聲波。二人在門外等待批價單時，遇上一個年輕爸爸向太太抱怨浪費時間，「我不懂我跟你來要幹嘛」，不滿陪她等了兩小時，卻進去照5分鐘超聲波，「Ｘ！累的要死」，還一臉不耐煩表示「還要陪你在這浪費時間」，其身旁的太太則非常無奈，看起來更很受傷。約10分鐘後，輪到該孕婦產檢，惟其丈夫似乎完全沒有進去陪伴的意思，只坐在外面玩手機。

該年輕爸爸的行為令樓主相當不憤，怒斥他「Ｘ！講那不是人講的話」。（fb群組「爆怨公社」截圖）

樓主見狀相當憤怒，怒斥對方不是男人，「到底為什麼要這樣對待一個這麼辛苦懷胎10個月，就為了生你的小孩的媽媽」，並坦言當場很想打下去，「Ｘ！講那不是人講的話」。

帖文隨即引起不少網民熱議，紛紛替該孕婦心痛，慨嘆她嫁給一個「垃圾」，「沒責任，以後日子難過了」，不忿賤男「只負責爽」，太太卻要懷胎10月，甚至以生命作賭注，希望賤男可以早日「放生」太太。

（fb群組「爆怨公社」）