【那些年】回到智能手機前　網民盤點經典機款：SE系列真係好型

還記得你第一部手機是甚麼型號嗎？踏入數碼智能年代，相信不少人早已忘記只能通話和傳訊息的日子。近日有網民盤點在智能手機面世前，大家熟悉的經典機款，如Nokia 8310、Sony Ericsson W系列、LG ice-cream等。網民表示，可以拍照、摺蓋、多角度扭機身、聽歌等功能，在當時已令人趨之若騖，擁有一部功能型手機（Feature phone）更是身份象徵。

不少人同意Sony Ericsson SE W系列是當年最好用的機款。（圖為Sony Ericsson W810I。網上圖片）

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日前有連登網民「Visual系宅男」有感而發出帖，指雖然現在的智能手機好用很多，功能遠超從前，惟自己對手機的狂熱始終停留在中學年代，於是提出幾款當年的經典機款，讓大家一起懷緬過去。

一部只能打電話和收發短訊的電話究竟如何成為「最潮」？樓主表示，「換殼王」Nokia 8310是2002年的熱賣機款，不僅將手機帶向個人化，更嘗試把它成為個人風格的一部分，可自行更換透明外殼，更識發光。

「換殼王」Nokia 8310是當年「最潮」的機款。（網上圖片）

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其次，Nokia的N73、N80和N93是「三大機王」，手機設雙喇叭，附320 萬像素蔡司鏡頭，相片質素遠拋離其他機款。他更回憶：「好多學生都買唔起，我個同學同佢女朋友當時用N73情侶機，都幾浪漫下，而家好少有情侶機呢回事」。

樓主續指，Sony Ericsson W810I是當年學生的大熱機款，因Walkman系列有音樂播放功能，而且音效遠比其他機款好，可以將 CD 音樂傳輸至手機上，加上價錢亦相宜，吸引不少學生買作聽歌之用。

他提到，「摺蓋可以多角度轉來轉去，好型。同埋以前年代覺得相機愈勁，就代表手機性能愈好」，與現在選手機的標準完全不一樣。又指在香港人主要用Nokia和Sony Ericsson，相比之下「當年啲Sharp，Nec嗰啲日系機的影相功能遠遠拋離Nokia同Ericsoon，摺機的外型設計相當精致」。

帖文引起大批網民共鳴，表示當年的手機是集體回憶，「當年用有實體鍵嘅手機打字可以好快」、「瘋狂玩貪食蛇」、「每次（開蓋）彈開個下都覺得好型」；不少人同意Sony Ericsson W系列是當年最好用的機款，「SE真係正」、「SE W系列真係好型棍」、「W800I / W810I / W850I 當年係身份象徵嚟」；亦有人認為不可再尋回當年的感覺，「可能當年自己只係窮學生，N93果隻機皇霸氣，遙不可及既感覺係如今iPhone畀唔到我」。

（「連登討論區」）