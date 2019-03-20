女乘客搭的士倒瀉粥兼漏低手機　好司機不怪責不另收費歸還電話

「好感恩我遇到好似天使一樣嘅司機大哥！」近日又有網民在facebook群組分享好人好事，她發帖稱在乘的士期間倒瀉粥，司機不但沒有怪責及要求另收清潔費，其後她發現遺留手機在車內時，對方亦不收贖金就歸還電話，還主動問「使唔使車返我返公司」。網民紛紛大讚「少有咁好嘅司機」，又指樓主應到司機群組好好表揚他。

網民指這是一個「論盡乘客遇上萬中無一好司機」的故事。（Gettyimages/視覺中國）

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一名女網民前日（18日）在facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發文，稱當天帶了粥品乘的士上機，唯轉彎時盒蓋飛脫，「啲粥當然係一齊飛出嚟啦」，弄髒了別人車廂和地氈，自己條緊身褲亦沾上粥，「所以係底褲都濕埋」。

到下車時向司機道歉，並問要付多少額外清潔費，「我內心都忐忑緊會唔會俾人鬧」，誰知司機大哥竟表示不用收，「我又真唔好意思，最後一番推塘同道歉後，我畀咗張100元紙幣，稱不用找續，而車資實為26元。

不過事情還未結束，該女乘客回到公司，赫然發現手機遺留在的士內，她大感驚慌，擔心手機被其他乘客撿到，她立即打去自己手機號碼，幸得司機接聽，對方問︰「係咪頭先倒瀉嘢嗰個，漏低咗個電話？」司機其後告知她正在翔龍灣的士站洗車，樓主隨即前往取回手機，司機不但沒有向她收取任何費用，還關心問道是否需要載她回公司。

樓主對此非常感恩，「遇到好似天使一樣嘅司機大哥」，又在帖文標籤「人間有愛」、「不幸中的大幸」，她指自己忘記了司機的名字，只記得車牌號碼，想好好表揚對方，「再遇到你一定請你食飯」。

帖文一出引起網民熱議，大量網民留言稱讚司機好人，「論盡乘客遇上萬中無一好司機」、「少有咁好嘅司機！可以去的士司機群組表揚，亦有人指樓主都是好乘客，「好司機遇到好乘客，讚！」

（fb群組「To Kwa Wan土瓜灣之友」）