【超治癒河豚】脹卜卜「吐水豚」Twitter熱爆　喪吸網民改圖

點解可以咁萌㗎？近日有條「吐水豚」在Twitter爆紅，圓滾滾的身型，嘴吧吐出水柱，令不少網民激讚超可愛，更吸引到日本免費素材網いらすとや（Irasutoya）注意，製作了可愛的插圖，再引起大批網民和畫師改圖，成為一種風潮。有網民指「吐水豚」有潛力做表情包，非常百搭。

「紅鰭東方魨」吸滿水後全身脹卜卜，嘴巴微微張開吐出水柱，畫面奇怪卻有種說不出的治癒感。（Twitter「oyakode_manaboo」圖片）

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「吐水豚」的相片源自東京新聞的一篇報導，介紹秋田縣有一間酒店用溫泉水過瀘後養殖無毒的河豚「紅鰭東方魨」，製成料理後大受歡迎，成為當地的特色產品。圖片可見，酒店員工雙手捧起河豚時，魚身吸滿水後脹卜卜，嘴巴微微張開吐出水柱，畫面奇怪卻有種說不出的治癒感。

河豚吐水後身體縮小，過程十分有趣。（網上GIF圖）

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該報道在Twitter被瘋傳，幾天內已有逾8萬個讚好，4.2萬次轉發。日本免費素材網いらすとや（Irasutoya）注意到這股熱潮，即推出可愛插圖，引發網民改圖潮。有日本插圖師亦「跟風」畫「吐水豚」，圖片萌得令網民瘋傳讚好，不少人指圖片「有聲」，令人很有衝動想吃河豚，但有人則質疑該品種的河豚是否完全無毒，提醒網民要光顧有許可證的食店。

（Twitter「oyakode_manaboo」）