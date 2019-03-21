結婚15年沒掃過夫家墓　台婦「埋怨」老公卻感動網民：為何逼我…

痛失親人是很難過的事，不過更難過的莫過於痛失另一半。一名台灣女網友在「爆怨公社」po文表示要抱怨自己的老公一下，因為15年來他都沒要求原po一起回家掃墓，但為何15年後卻要求原po去掃墓，原因就是老公走了。

女網友在網上「抱怨」。（爆怨公社facebook）

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原po在文中表示因為自己很懶，所以結婚15年以來，老公從來不曾要求原po陪他一起回花蓮老家掃墓，但是原po抱怨說「今年開始卻必須每一年都要掃墓，而且不去還不行，真的恨死老公了」。原po文中還一直質問老公，為什麼要逼我，為什麼要逼我，為什麼要逼我掃「你的墓」。

1.4萬網友在看完po文後，有網友留言表示「鼻酸，請加油」、「好難過哦」，更多網友安慰原po「妳要堅強，連妳老公的未來一起好好的活下去」、「祝一切順利平安健康」。原po在文末也回應表示「感謝各位網友，給予她強大的力量與溫暖，她會蔓延老公的愛，將孩子們撫養長大成人，謝謝你們！」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】