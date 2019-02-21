西安婚禮驚現3個新娘　唔係「搶婚」背後有洋蔥

一個婚禮3個新娘，究竟是什麼回事呢？陝西西安一個婚禮，當父親滿心期待女兒進場時，突然出現另外2名穿上婚紗的新娘來「搶婚」，原來她們是新人的媽媽們，因她們以前都沒有穿過婚紗禮服，也沒有舉行過正式婚禮，故新人特意安排，讓她們在自己的婚禮上有一個驚喜。

一對新人的媽媽都穿上婚紗，在眾人掌聲中緩緩走向另一半身旁。（網上圖片）

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2月17日，西安一場婚禮上，竟然出現3個新娘！影片中可見，一對新人的父親在會場中央等候女兒和兒子進場，不料進場的不是一對新人，而是他們的母親，兩位母親都穿上婚紗，在眾人掌聲中緩緩走向另一半身旁，兩位不知就裡的父親看到老婆如此打扮都非常驚喜，「第一次見到老婆穿婚紗一樣」，現場賓客看到這畫面都被感動了。

新人事後解釋，這是特別安排的環節，雙方父親事前並不知道，因為父母當年結婚時沒有這樣的儀式，希望父母重溫愛情的喜悅，也彌補父親未讓妻子穿上婚紗的遺憾。

兩位不知就裡的父親看到老婆如此的打扮都非常驚喜。（網上圖片）

影片曝光後，不少網民都大讚一對新人有心思，「好幸福的一家人，兒子、女兒都很孝順」、「浪漫，彌補當年父母沒有這麼氣派隆重的的婚禮儀式，媽媽穿上婚紗應該覺得是世界上最幸福的人」。

不過，亦有網民認為媽媽們穿婚紗好像不太合適，「總覺得不大合適，可以穿別的隆重些的有色彩的禮服，至少不要是白色婚紗」、「還是莊重一些好些」。