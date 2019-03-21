地鐵史上最嚇人傳說？　1981年女生墮軌卻不見了　真相原來是...

港鐵周一（18日）凌晨測試新信號系統期間，發生通車40年來首次相撞事故，幸無造成嚴重傷亡，但兩列車離奇相撞，已引起全港關注。 談及港鐵離奇事故，專欄作家馮睎乾昨日在報章撰文，憶起八十年代仍未合併的港鐵所發生的女學生墮軌奇案，更形容是「地鐵史上最神秘的意外」。文章刊出僅半天，馮睎乾即接到2名讀者聯絡，揭破37年前離奇事件真相！原來當年真的有人墮軌，但不是女學生，而是一名22歲的白衣女子，她墮軌後躲到路軌中間，其後爬回月台離去，至今仍在生。

港鐵油麻地站於1981年發生女子離奇墮軌事故，多年來已成都巿傳說，但真相是女事主仍在生。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

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這宗傳了37年、已成為都巿傳說的嚇人事故，發生於1981年11月10日，根據當年報章報道，當日下午1時半，一列從中環往觀塘的地鐵駛進油麻地站，車長突然看見一名穿着校服的女學生從月台跳下路軌，附近正在候車的乘客目擊情況，急得大聲呼叫：「喂！喂！司機停車，有人自殺呀！」

車長即時拉下剎車掣，惟列車仍滑行一段距離始停下，司機及乘客均認為女學生已被捲入車底，遂立即通知警方及消防到場拯救，並安排所有乘客下車。地鐵公司得知事件，即時暫停佐敦至旺角站的列車服務，逾千乘客受到影響。

當時車長及乘客均認為女學生已被捲入車底，遂立即通知警方及消防到場拯救。地鐵公司得知事件，即時暫停佐敦至旺角站的列車服務。（示意圖，視覺中國／GettyImages）

救援人員接報到場後搜索逾1小時，發現路軌中並無意外迹象，其後再以工具將列車升起，仍未發現女學生蹤影，甚至連血迹也沒有。至下午約2時40分，救援人員將事件改列為誤報，列車服務亦恢復正常。至於涉事列車則直接駛回車廠，經詳細檢驗後亦無發現。

事後地鐵發言人曾表示，涉事車長健康良好，精神狀況無問題；在場乘客亦言之鑿鑿地稱目擊女學生跳下路軌，惟無法解釋救援人員找不到女學生的原因，令事件漸漸成為都市傳說，歷年來有不少人以靈異角度解釋事件，有說墮軌者非女學生，而是靈體，令車長與乘客「集體撞邪」；亦有說法指女學生只是看到一個與自己一樣的人墮軌，之後嚇得直奔回家，惟數日後便因病身亡，稱事件是「死亡預告」。不過，有理性網民認為，墮軌者可能沒有受傷，當時悄悄離開現場而惹起誤會。

有網民笑言，當時列車停駛逾1小時亦只影響約千餘人，與今時今日港鐵故障造成的影響相比，實在是難以想像。（示意圖，視覺中國／GettyImages）

果然理性的解釋是對的，馮睎乾的文章在昨日刊出後，他在fb分享文章後，僅2小時後已收到兩名認識女事主的讀者聯絡，稱事件主角未死，當年疑產後患上躁鬱症，身穿白衣軌墮，但躲到路軌中間而沒有被軌過，其後返回月台後離開，其後信了基督教，現時已年屆60歲，生活平凡而安穩。