【港鐵撞車】MTR真炒車如何自保？原地跳高得唔得　專家逐一解答

昨日港鐵列車測試新信號系統期間，發生通車40年來首次相撞事件，令一眾網民心慌慌，擔心將來乘車安全。有網民開始討論，萬一列車相撞時，怎樣才可以自保，提高生存機率，例如撞車一刻原地跳起、向相反方向逃走、要求地鐵加設安全帶等。《香港01》就以上方法向英國機械工程師學會院士盧覺強查詢，讓他拆解是否可行、以及萬一地鐵真‧撞車時該如何保護自己。

港鐵出現撞車事故，有網民討論將來萬一出事，乘客可如何自救。（資料圖片）

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港鐵列車在測試期間相撞，令荃灣綫來往金鐘站和中環站服務至今仍暫停，除了令打工仔上下班不便，更令網民擔心乘車安全。有連登網民特意發帖討論地鐵炒車時的保命法，當中有人建議可在撞車一刻原地跳起或「部車準備向左撞就相反方向向右跑，抵消返個力」，英國機械工程師學會院士盧覺強表示，這兩個方法均不可行，「跳高冇用，撞嗰下零點幾秒，你冇咁快」，認為正常人的反應速度難以在撞車一刻有所反應。

有網民則提到類似迴避手榴彈爆炸的做法，「屈膝瞓喺地下雙手掩後腦」以減低傷害。盧覺強認為這方法在面對手榴彈時可能有用，因為爆炸威力會將人向外彈，故躺地可避過衝擊，但列車相撞「係壓埋嚟」，唯一較能自保的是抱頭動作，可提高對大腦神經的保護。

英國機械工程師學會院士盧覺強指，列車相撞的一刻只有零點幾秒反應時間，正常人都會反應不及。(資料圖片)

除了即時反應，預防方法亦備受網民關注，有網民提議「避開坐頭尾卡坐」或「人多班次，要企車箱中間」，盧覺強稱前者能避開撞擊點是好事，因大多是車頭撞人，但其實「都係靠估」，意外有可能是攔腰相撞，在中間車廂不一定安全。而站在中間的方法，盧坦言的確保護到自己，「其他人做咗你沙包」，撞擊時人太多「拋唔郁」，但他強調，撞列車「好大劑，坐邊都傷到」。

另外，有人提及要「入稟法院要求地鐵加設安全帶」，盧覺強稱可能有作用，「但好唔方便，地鐵可能坐一個站就落，唔同巴士。」他認為鐵路撞車的機會相對其他交通工具為細，無必要裝安全帶，現時「全世界路軌車都冇裝」。

對於市民憂慮鐵路安全，盧覺強認為市民不必過慮，因為鐵路出事率很低，今次是測試期間出意外，工程師會確保百分百安全才使用，「不幸中嘅大幸係發現軟件有問題，一早發現都係好事」，又呼籲市民要對港鐵工程師有信心。