【民間智慧】港鐵男紙巾當枕頭挨玻璃瞓覺　網民讚高招：防沾頭油

香港人生活節急促，睡眠不足是平常事，許多巿民都在乘車期間累極而睡，但如何睡得舒服卻各施各法。近日有港鐵乘客用包裝紙手巾墊在頭側，讓自己可以倚着玻璃而睡，旁人拍下相片後在網上瘋傳，引起網民熱烈討論，有人大讚這方法非常「高招」，既可避免接觸到上手遺下的頭油，又可有個「超迷你枕頭」，可謂一石二鳥。

一名身穿灰色裇衫男子坐在港鐵近玻璃的位置倦極而睡，繞起雙手抱着背囊，其右側太陽穴與玻璃之間墊着一包紙巾，防沾上玻上的頭油。（ig「mtrsleepers」圖片）

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Instagram帳號「mtrsleepers」專門記錄港鐵乘客的睡相，日前有人投稿到該ig，相中可見，一名身穿灰色裇衫男子坐在港鐵近玻璃的位置倦極而睡，繞起雙手抱着背囊，其右側太陽穴與玻璃之間墊着一包紙巾，相片短短2天已錄得逾7000多人讚好，相片更在網上瘋傳。

有專頁集合港鐵乘客睡相，吸引近3萬用戶追蹤，近日引起網民關注，擔心自己中招。（IG截圖）

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雖然這個行為看似平常，但網民紛紛表示有共鳴，不少人表示曾試過用同樣方法睡覺，並稱讚這個方法很聰明，既防撞又衛生。

有網民則猜測可能是玻璃太髒，相中男子不想沾到上一手的頭油，或者自己不想頭油或是面油印，「算好有公德心，隔住啲頭油！」、「好啊，唔會成塊（玻璃）都係油啊」、「為他人著想啫」。

（ig「mtrsleepers」）