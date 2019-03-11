男童攬寵物金魚瞓覺釀「命案」　得知真相內疚淚崩：我只是想抱牠

很多小朋友都非常喜歡小動物，如家中有寵物，更要時常出雙入對才安樂。美國一名4歲男童近日就因為愛魚心切，竟將金魚從魚缸抱出擁着進睡，錯手殺死了心愛寵物。父母事後向男童解釋事件，他非常自責，即時淚崩，稱只想抱抱金魚，沒料到會落得如此下場。

4歲美國男童哈姆林非常疼愛其寵物金魚Nemo，然而卻因想抱着牠睡覺，錯手「害死」了心愛寵物。（fb「Tori Hamlin」圖片）

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居於美國佐治亞州的4歲男童哈姆林（Everett Hamlin）非常疼愛其寵物金魚Nemo，然而卻錯手「害死」了牠。哈姆林的媽媽托麗（Tori Hamlin）說，在哈姆林幾個月大時便開始飼養Nemo，兒子一直視牠為玩伴及好友，不時站在魚缸旁邊欣賞，「他喜歡這條金魚，Nemo一直放在他的睡房，他很喜歡站着看牠」。

上月底，托麗與丈夫如常帶哈姆林上床睡覺後，便到客廳看電影。不久後兩人聽到哈姆林的房間傳出聲音，便在客廳隔空問兒子，當時哈姆林解釋稱是抽屜的聲音，夫婦於是未有為意。

約15分鐘後，托麗前往洗手間並順便查看兒子有否睡好，竟發現房內的椅子靠在梳妝台旁，而魚缸的蓋子和燈均掉在地上。她即時檢查魚缸，卻找不到Nemo，遂即時叫丈夫幫忙。

哈姆林的媽媽托麗說，很高興兒子能夠從錯誤中汲取教訓。（fb「Tori Hamlin」圖片）

兩人在房內四處尋找都不見Nemo身影，不料最後後竟在兒子手上發現Nemo，當時牠已因缺水而死掉。托麗只好叫醒哈姆林，向他解釋金魚不能離水，哈姆林得知自己錯手殺死心愛寵物後難過大哭，表示非常傷心及自責，稱自己只想抱着Nemo睡覺。

托麗對兒子的行為亦感驚訝，稱哈姆林從未試過從魚缸取出Nemo，「他不明白他做了甚麼，老實說，我很驚訝他能抓住Nemo，他實在有點技巧，也許魚兒亦已經習慣了看到他在魚缸旁邊，故感到放鬆」。

為了安慰兒子，托麗事後購買了新的金魚，並再次向他解釋不可將魚從魚缸內取出，「只有去釣魚時我們才可以接觸魚」。她又說，很高興哈姆林能夠從錯誤中汲取教訓，「不是每個孩子都願意聽父母的話，有時他們必須犯錯才能學習，這是養育子女和成長的一部分」。

托麗之後在facebook分享事件，獲得網民瘋傳，有人心疼哈姆林與寵物永別，認為他的行為是因愛魚心切，釀成「命案」亦屬無辜；但亦有激進網民批評哈姆林的行為等同謀殺，認為父母需負上責任。

（鏡報、每日郵報）