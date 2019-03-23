小學生大讚小巴司機歌喉好　零代溝談懷舊歌曲　網民讚氣氛超溫馨

禮多人不怪，一網民最近於facebook撰文分享於小巴上發生的溫韾事。樓主表示星期四（21日）乘搭搭小巴到旺角，去到天光道站時，一名小學生上車卻忘記拿八達通，馬上下車問外婆取回，然後再快速上車。而司機亦耐心等候，小學生更3次有禮地向司機說「唔該」。其後他聽到司機邊播歌邊唱歌，更大讚他歌喉不俗，樓主見司機「冧爆」，又目撃兩人不時閒聊，氣氛溫韾。

樓主稱一小學生上車卻忘記拿八達通，遂即下車問外婆取回，而司機亦耐心地等候。（資料圖片）

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該女網民Daisy近日於fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發文，表示在星期四於土瓜灣貴州街乘搭28M小巴，去到天光道時，望見一名小學生上車，想拍八達通卡時才驚覺不在手上，遂走下車問外婆取回。

半分鐘後，司機大聲問句「得未」，小學生再走上車坐在司機後面的座位，更連續3次說：「唔該司機！」非常有禮貌。Daisy續稱，當時司機在車上有播歌，開車後他又在和唱，唱完一首就回頭問小學生：「邊個站落車？」他就回答指旺角先達廣場，更再次說「唔該司機」，司機遂答道：「唔使咁客氣。」

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小學生之後又開口讚司機：「你唱歌好好聽。」司機聽後即「冧爆」，Daisy表示，司機其後全程邊唱邊與小學生閒聊音樂話題，樓主更聽到司機驚喜發現該小學生原來都有聽舊歌，整個氣氛相當和洽。

不少住在土瓜灣的網民表示亦曾遇過該名司機，「佢幾好人㗎！開iPad聽70至80年代歌」、「開YouTube聽歌嗰個呀嘛，OK㗎佢」、「每朝搭佢車返工，好好人成日唱歌，有禮貌、揸車又安全」更有網民大讚：「小學生的有禮徹底把司機融化了。」、「化干戈為玉帛！叻叻」。

（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）