【好人好事】搭小巴得500蚊紙幣冇得找　鄰座太太主動幫手湊夠數

受人滴水之恩，當然要懂得感恩！近日有女網民於土瓜灣搭小巴到葵涌，下車時才驚覺自己只有兩張10元和500元紙幣，但車資剛好是15元，遂詢問司機可否找續，惟司機回答「去總站先找到喎！」，令她十分尷尬。這時鄰座的太太伸出援手，給了5元湊夠車資，令她深受感動，直言：「呢5蚊，小妹銘記於心。」

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該名女網民在facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」撰文分享好人好事，她指周四（7日）乘搭由土瓜灣搭往荃灣方向的小巴，其後她於葵涌廣場下車時才發現，自己只有兩張10元和500元。她形容將500元給司機找續時戰戰兢兢，「司機當然唔理我啦，（他說）去總站先找到喎！」

有女網民於土瓜灣搭小巴到葵涌，下車時才驚覺自己只有兩張10元和500元，而司機無錢找。示意圖。（網上圖片）

在驚慌失措之際，一位鄰座的太太見她尷尬情況，遂伸出援手給了5元樓主，令她十分感動。樓主想報答這份心意，遂問對方：「有無payme？」而對方則回答：「唔洗啦。」而她堅持要拿太太的電話，「我一陣做完嘢去搵你畀返你呀」，但對方卻認為這很小事，「唔洗喎真係，我之前都試過咁樣，所以我好明白呀，要你坐返總站喎，咁遠！點得架！」

事件令樓主非常感動，指遇到好人雪中送炭，令她知道「香港人其實好有愛，其實並不冷漠」，她又再次感謝該位陌生太太，「呢5蚊，小妹銘記於心」。

網民都大讚樓主有一顆感恩的心，「人幫你，下次你幫人。這樣才會人見人愛」、「我試過冇帶八達通上巴士，得張$100冇人唱比我，突然有個叔叔走去嘟左，話幫我比左！嗰刻感動！」；亦有不少網民表示，自己曾遇過類似的事，「我都有遇過，好感恩」、「我幫人畀過一次」、「我之前都試過遇過好心人」。

（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）