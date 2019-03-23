公司更衣室驚見同事白被冚頭瞓覺　以為是死屍　網民改圖勁爆笑　

工作得太累，在公司稍作休息也是人之常情。有網民於facebook上載相片，表示最近在公司更衣室準備下班，一轉彎就驚見同事在長椅上睡覺，但他由頭至腳都用白布及白被蓋着，令人不禁聯想是一條死屍，嚇到樓主呆一呆，「是否打電話請葬儀社過來運走」。不少網民亦被逗笑，紛紛表示：「一個人怎麼包這樣，這肯定是他殺。」、「還有呼吸嗎？」、「先放佛經好了」。

樓主表示最近在公司更衣室準備下班，一轉彎就驚見同事在長椅上睡覺，但他由頭至腳都用白布及白被蓋着，令人不禁聯想是一條死屍。（fb「爆怨公社」圖片）

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該男網民於群組fb「爆怨公社」發布相片，分享在公司的「靈異經歷」。他稱上月有天於公司工作了大半天，之後就到公司的地下3樓更衣室準備換衣走人。但一轉彎就驚見同事躺在兩排儲物櫃之間的長椅睡覺，最恐怖的是他由頭至腳都用了白布及白被蓋着，樓主一望見就以為是死屍，「是否打電話請葬儀社過來運走」。

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後來他聽到同事的鼻鼾聲，知道還有生命跡象才鬆一口氣，但他亦無奈稱道：「睡覺不去休息室，睡覺包成這樣子……」大批網民紛紛留言，「蠻可怕」、「確定一下是睡眠還是長眠」、「對不起，我笑很久」、「想嚇死誰啦」。

部份網民更把樓主的相片改圖，加上生果及拜祭的人，甚至是警察的封鎖現場膠帶，非常爆笑。他們續笑言：「 先幫他唸個大悲咒。」、「直接幫他點三根香放佛經」、「記得放一碗飯在腳尾」、「 直接在旁邊唸經好了」。

（fb「爆怨公社」）