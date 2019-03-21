台高中生週記貼陰司紙　介紹用途嚇窒老師　網民激讚長知識

在學生時代讓許多人絞盡腦汁耗費心力的不是讀書，而是寫週記！有時候每週都過得差不多，卻還是硬要擠出點什麼交差，讓不少人紛紛祭出各種妙招應對，內容更是常常逗得大家哭笑不得！近日有位台灣網友就在爆廢公社二館分享，高中生為了生出週記內容，竟然將金紙直接貼到簿子上，讓批改老師也不禁傻眼！

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超有創意的週記內容讓大家都笑了：「人才……真的不可多的人才！」「笑死我了，哈哈哈哈哈，太虔誠了，傳統文化推廣」「還好吧，課本沒教的事」「滿有創意的，以前都沒想過可以這樣寫」「笑翻，還蠻有梗的」「搞不好其實學生想貼天公金，但是貼不下才貼壽金四方金」「下一篇會不會把香黏上去」……

網讚：長知識！

學生的金紙知識文雖然讓老師傻眼回覆「你給我在週記上面貼這個！」，但卻獲得許多人的讚賞，因為很多人其實都不知道金紙種類有什麼分別，這位高中生年紀輕輕就懂這些習俗超難得啊！「這樣的專業我給滿分」「我覺得不錯啊，誰說只能懂課本內的，這種週記以後回想起來還會覺得自己很好笑」「長知識！！！我分不出來～～」「這個年紀，還懂得習俗！」「其實蠻專業的，高中就懂我不懂的哈哈」「這也是一種學習，很多人不會分」「現在很多年輕人分不清金紙種類吧？我覺得分享這個蠻有意義的啊」「如果現在叫年輕人祭拜準備金紙銀紙，敢保證沒有一個懂的！這學生不錯！」

金紙只能拜神明？

學生分享的內容大致都沒錯，不過對金紙有研究的內行人也提到，其實週記寫到的四方金跟壽金都只能用於祭拜神明，好兄弟的話要用銀紙才是正確的喔！

內行人指若要拜好兄弟需用「銀紙」。 （Kanashimi@Wikipedia）

「四方跟壽金，都是是給神明的 ，福金跟銀紙才是給飄的」「四方金是神明，四方銀才是好兄弟，要分清楚」「金是給天上的，銀是給地上的」……看來週記根本是大家發揮創意的小天地！雖然寫的當下很費力，但過幾年再回去看卻也笑聲滿滿，難怪大家都會說寫週記讓人又痛苦又懷念啊。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】