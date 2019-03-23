拍拖一個月即飛「裙腳仔」男友　女網民力數10大過份事跡籲提防

「裙腳仔」是怎樣煉成的？有網民近日投稿至facebook專頁「同住奶奶好惡頂」，抱怨指早前跟一位「裙腳仔」男友一起，但一個月後已受不了決定分手，並力數其10大過分事跡，奉勸一眾絲打「如果你另一半係咁，快啲還返個仔畀人，唔好再打擾佢同佢阿媽二人世界」。

黎諾懿在劇中的角色，都是一位「裙腳仔」，令太太難以接受。（《BB來了》劇集截圖）

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該名網民以前女朋友身份投稿至fb專頁「同住奶奶好惡頂」稱，雖然跟「裙腳仔」只相交了一個月，但也要不吐不快，力數28歲任職警察的前男友，在交往期間令她接受不了的例子，如「夜晚夜少少阿媽打電話嚟狂催」、言談間經常提起媽媽，「一天至少提幾次才安心，連傾計個時我話我鍾意食咩零食，佢都要話我媽都鍾意」，又指明明單獨出外拍拖吃飯，對方會突然叫父母一起用餐，「佢阿媽仲唔畀我哋飲凍嘢」。

另外，樓主整蛋糕送給前男友時，對方竟回答「我阿媽覺得你好叻好乖，阿媽話蛋糕好好食，阿媽話如果佢生日你都整一個畀佢就好」，而且其母親對他有過多的管制，如不可吃街邊小食、不可釘耳洞，甚至想去美國遊玩，因「阿媽覺得太遠，消費高，所以佢就唔去」。

平時二人行街拍拖，前男友都會一直幫其媽媽留意適合的衣服，還要求樓主幫忙試穿，又要一直WhatApps家人報告行蹤，而其WhatsApp頭像都是媽媽覺得靚才使用。樓主又提到，男友平時放工就回家陪媽媽食飯，放假都要陪食飯，不然就是陪媽媽和她的朋友吃，而且交往半個月已經想樓主幫他媽媽做家務，「同埋話結婚後一定要同佢屋企人一齊住」。

最令樓主不爽的是，「佢（前男友）係可以廢柴到咁大個人飲醉都要阿爸嚟車，阿爸車出車入，咁大個人都唔識訂機票酒店，分咗手狂打畀我問」，直言「口口聲聲孝順，但家務全部都唔做」，形容是：「媽寶廢柴中嘅戰鬥機！」。

樓主在文末亦奉勸各位：「如果你另一半係咁，快啲還返個仔畀人，唔好再打擾佢同佢阿媽二人世界，媽寶更加唔好再出嚟禍害人間，快啲番屋企飲奶啦！」

帖文一出隨即引起熱議，不少網民支持樓主分手的決定，大讚「飛得好」，又指只要另一半擁有上述其中3點，就應盡快走人，「千祈唔好畀『孝順』兩個字蒙蔽自己」。有網民則笑言，樓主前男友捉賊時是否會大叫「阿媽」，「保護市民靠佢阿媽」。