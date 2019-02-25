聽男友媽一句話　台女感心寒堅決分手　網民撐：叫她找個傭人！

古代要求女人三從四德，而「百行孝為先」，出嫁後服侍奶奶已是必然，但現代社會婆媳關係往往是夫婦或情侶分手的導火線。近日有台灣女生於討論區發文，表示因男友媽媽的一句話而決定分手。樓主表示男友媽非常強勢，兩人拍拖2年以來，她也忍受了不少奇葩行為，直至近日，男友媽對她說：「就像以後我老了也是要妳幫我擦澡啊，妳跟我兒子交往是不是就要孝順我？」樓主驚訝得瞬間呆掉，其後男友更坦護媽媽，令她提出分手，然後把男友的聯繫封鎖掉，堅決不回頭。

拍拖不只是兩個人的事，如對方家長不通情達理，容易摧毁一段感情。示意圖。（視覺中國/GettyImages）

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該名台女在「Dcard討論區」以「男友媽媽說的話讓我決定分手」為題發帖，指她和男友拍拖近2年，其間會偶爾會去男友家，有時甚至過夜，故頻密見到對方家人。惟「相見好、同住難」，樓主大呻男友的媽媽有時會做出一些奇葩且令人生氣的事，而她一直默默忍受。

直到有一次，男友媽的說話令樓主再也忍受不了。事緣她在男友房中換衣服，沒想到男友媽沒敲門就進來，「我心裏不太開心，但也不敢說什麼，畢竟那是他們家，我自己也沒鎖門，只能怪自己不小心」。男友其後表示大家一樣是女生就沒關係，她亦不再計較。

惟翌日早上，男友媽再提起推門事件，更指：「一樣都是女生，妳有的我也有，沒什麼好不好意思的。」樓主只好附和，沒想到男友媽再補充：「對啊，就像以後我老了也是要妳幫我擦澡啊，妳跟我兒子交往是不是就要孝順我？」她心中為之一震，「聽到這裡我真的傻掉……我媽媽，甚至連我阿嬤都不會這樣跟我講，一個男友媽媽居然這麼理直氣壯要我孝順她？」

男友媽非常強勢，得不到回應便不罷休，遂再問一次：「要不要孝順我？」樓主無奈下只好弱弱地回答：「要……」事後樓主向男友提出分手，表明被觸碰到底線，沒辦法接受這類的事情。她舉例，家務事幾乎是她跟男友一起做的，從來沒看過他爸媽做家務，有次地板沒弄乾就被說教：「這個在我心中是大過喔！」令她壓力很大。

台女更指男友是媽寶，「不管我受到什麼委屈他永遠不會替我說話，永遠站在他媽媽那裡，相對的他爸媽也從來不會替我想甚至還會責怪我」。（「Dcard討論區」截圖）

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樓主亦解釋，那句話只是導火線，「今天會鬧到我要分手，真的除了這件事還有很多事情」，重點是男友是媽寶，「不管我受到什麼委屈，他永遠不會替我說話，永遠站在他媽媽那裡，相對的他爸媽，也從來不會替我想，甚至還會責怪我」。男友會替媽媽說話，「我媽媽個性就是這樣，喜歡人家對他阿諛奉承，而且我不覺得有什麼大不了的」，令樓主覺得十分心寒。

「我想現在不用再記過了啦～我直接休學！希望你能找到心甘情願為你擦澡的媳婦喔～」。樓主表示她為事件哭到泣不成聲，但總算解脫了，「我把這件事跟我媽媽說，我媽也說她一口飯都沒餵過我，憑什麼要我孝順他？」得到媽媽的支持，更讓她覺得分手是正確的，又祝前男友早日找到同時得其媽媽認可的理想女友。

帖文引網民熱烈討論，不少網民撐樓主應該分手，「免費台傭喔，自己爸媽自己顧」、「是哪個白痴不懂的要孝順嗎？而且逼問方式讓人很傻眼，應該直接跟他說問題是我有說要和你兒子結婚嗎」、「早點離開這種人也好，感覺他們很高傲」。有人則指如果聽到樓主男友媽媽那句「這個在我心中是大過喔」，肯定會直接爆炸，又指「覺得孝順雙方父母是必須的，只是原po男友媽媽的那口氣真的會讓人不舒服，尤其是『要不要孝順』」。亦有人笑言，樓主的前男友應該「找一個傭人交往比較快啦」、「他媽是失去自理能力嗎？」。

（「Dcard討論區」）